房東曝光蘿拉是「豪爽姐」？蔡阿嘎公關品隨便送！出事前早有徵兆
網紅蔡阿嘎近日爆出被資深員工蘿拉詐騙，金額高達8位數，引發網友熱議。日前就有網友在Threads發文，聲稱蘿拉幾年前曾與她的丈夫簽租約，並坦言對蘿拉的印象就是「豪爽姐」，不僅家中精品滿滿，還表示蘿拉過去曾大方贈送整箱公關品給他們，而房東的友人，同時也是在金融業上班的網友則表示，其實名牌買越多的人，出事的機率也很高。
記者施以慧／綜合報導
該名網友表示，過去蘿拉在得知她女兒和蔡桃貴的生日只差9天時，竟大方送上數箱嬰兒用品，當時蘿拉表示：「阿嘎收到的公關品太多，這些很不錯，送給你們。」也因為這樣，網友表示自己對蘿拉留下了良好的印象，還透露蘿拉時常在節慶時送禮給她。
網友還提到，在看過蔡阿嘎開箱蘿拉家中精品的影片後，當時只覺得蘿拉的薪水一定很高，才能購買這麼多名牌包。然而，她也分享金融界友人的看法，坦言：「名牌買越多的人，其實風險都很高，除非原本家境就很富裕，不然一旦有了買名牌習慣，或者瞬間買了很多奢侈品，通常出事率都很高。」
貼文一出，引發熱議，網友也紛紛留下看法，「這真的是人品問題」、「好像不能用1個人對你好來定義他是好人」、「她就是利用公司內部控管不佳這點，換成其他公司早就被發現了」、「買名牌跟花錢大手大腳真的可以觀察欸！」