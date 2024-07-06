鄭文燦涉貪案！法院裁定500萬交保理由曝 檢方下週一遞抗告書
桃園前市長、現任海峽交流基金會董事長鄭文燦驚傳涉及華亞科擴大用地弊案，桃園地檢署昨日晚間將他約談到案、漏夜偵訊後，今（6）日晨以貪汙治罪條例向桃園地院聲請羈押禁見，歷經桃園地院2小時庭訊，法官諭令以500萬交保，並限制住居、限制出境出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。對此，桃園地檢署緊急發布新聞稿表示，「當庭抗告，並將立即提出抗告書｣。據了解，下週一將遞交抗告書。
記者呂炯昌／桃園報導
據瞭解，鄭文燦遭約談所涉案件是「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，外圍有9.5公頃農地欲申請自辦重劃，某企業退休的楊姓總經理等人推動組成重劃會，希望能夠納入擴大方案，但由於是農業用地，無法納入，於是楊男透過廖姓友人交付500萬元行賄2017年時擔任桃園市長的鄭文燦，事後未成而雖退回賄款，但關鍵金流已被檢方掌握。
歷經2小時，最後做成交保結果，桃園地院公開2點理由說明指出，一、就聲請意旨被告鄭文燦涉犯洗錢防制法罪嫌部分，依被告鄭的供述及聲請書所附相關供述及卷證資料，難認被告鄭所收受的新台幣500萬元款項，於2017年9月收受後至2018年8月交還廖男的期間，這筆款項有何變更形式等情事，難認此部分有何掩飾、隱匿犯罪所得之情節，此部分認無犯罪嫌疑，因此將羈押聲請予以駁回。
同案3名廖姓被告、侯姓男子等已經桃園地方法院方裁定羈押禁見，而楊男高齡近90歲，裁定具保並限制住居及禁止與相關人員聯繫等。
在繳交500萬保釋金後，鄭文燦於下午2點40分左右離開桃園地方法院，他面帶微笑，面對媒體詢問不發一語。對此，桃園地檢署緊急發布新聞稿表示，「當庭抗告，並將立即提出抗告書｣，下週一將遞交抗告書。