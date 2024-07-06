桃檢大動作逮鄭文燦！學者曝3缺1要素：檢濫權、恐涉政爭嫌疑
曾任桃園市長的海峽交流基金會董事長鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例，引發外界關注。對於地檢署大動作逮捕鄭文燦，旅美教授翁達瑞今（6）日列出三項，直言若上述條件只要缺少1項，那檢方就是濫權，且有涉入政爭嫌疑。
記者陳佩君／台北報導
鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例，桃園地檢署今天向法院聲請羈押禁見，法院裁定新台幣500萬元交保，並限制住居、出境、出海，檢方當庭提出抗告。
對此，翁達瑞在臉書指出，桃園地檢署逮捕鄭文燦，同時向法院聲請羈押禁見。在正常的法治社會，桃檢的超級大動作代表，第一、鄭文燦的犯行明確；第二、鄭文燦有逃亡之虞；第三、鄭文燦有串證之虞，「三者缺一，桃檢就是濫權，而且有介入政爭的嫌疑」。
翁達瑞提到，他等著看羈押庭的裁決，也等著看偵辦結果，甚至要看最後的審判結果；同時他也呼籲鄭文燦積極面對此案，若有冤屈，那就全力捍衛清白，若真有涉及不法，也要坦然認罪。
翁達瑞說，究竟真相如何，目前他無從得知，若最後的偵辦或判決結果無法合理化桃檢的大動作，法務部必須有所作為，司法不應淪為打壓政治異己的工具，「政治清廉與司法公正是我們堅持的價值，兩者缺一不可！」