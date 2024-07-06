LS足球社Formosa 7s越級打怪　田徑女將陳芃蓁進球連男生也守不住

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LS足球社的教練陳欣怡，田徑出身、主項是標槍，目前從事幼兒體能與足球教學，這批球員幾乎都是她自5歲起帶大，今日就連對手陣中，也有兩人是她的「孩子」。「我沒小孩，這些孩子就是我的小孩。」陳欣怡笑說，足球俱樂部訓練時間其實非常少，學員升上國中後，更要以課業為重，她認為「人生本來就不能只有足球，讀書是學生本分，做完正事才能去做自己喜歡的事。」
秉持著這樣的教學理念，這次LS足球社南下高雄參賽，回到飯店得讀兩小時的書，讀完才能聊天、滑手機，堅持理念下，陣中有6名數理資優生。陳欣怡說，「家長花這麼多錢讓你學習、住飯店，不要忘記自己該做什麼，要玩就好好玩，讀書就好好讀。」
LS足球社報名U16組，其實是越級打怪。事實上陣中僅2人16歲，其他多是13至14歲的七、八年級生，陳欣怡說：「如果報U14組，那學長就會沒球踢。我們一直都以團隊為重，要玩就一起玩，輸贏也一起承擔。」
田徑隊員陳芃蓁建功 貢獻進球不輸男生
今天對上Sunny Bank AC Taipei，女將陳芃蓁上半場從左翼移到右翼後，立刻頂進一球，賽後她笑說：「當下沒想那麼多，只是想爭到球、往球門送，很意外就進了！」準備升上八年級的陳芃蓁，是教練陳欣怡從幼稚園帶大的孩子之一，從小運動的她，樣貌清秀、膚色健康，在校還是田徑隊員，和一群小男生玩成一片，「他們都沒把我當女生，相處很自然，像兄弟姐妹一樣。」
儘管足球隊常「越級打怪」，陳芃蓁甘之如飴，「之前我們也曾在一場比賽不被看好，最後一路踢到第二名。就算我們身材比較小，比賽時不輸人。」陳芃蓁的家人今天都到場加油，有人進球時更是歡聲雷動，她賽後猛「虧」自己老爸，「爸爸都『自稱』以前是田徑選手，還會跟球隊的家長一起踢球，但之前竟然踢到十字韌帶斷裂了啦！」