SCFI運價指數連13漲、周漲幅竟縮小　航商：歐美運價開始出現分岐

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而導致周漲幅縮小的主因，在於各航線運價不是完全呈現上漲。北美線的運價漲勢驚人，成為推升SCFI指數走揚的主要動能，遠東到美西每40呎櫃（FEU）達8103美元，較前一期上漲273美元，漲幅3.48%；遠東到美東40呎櫃（FEU）達9945美元，較前一期上漲671美元，漲幅達7.23%。
遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）達4857美元，較前一期下跌23美元，周跌幅0.47%；遠東到地中海運價每20呎櫃（TEU）達5432美元，較前一期上漲45美元，漲幅0.83%。
此外，近洋線方面，遠東到東南亞每20呎櫃（TEU）較前一周下跌13美元，跌幅1.74%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每20呎櫃（TEU）都與前一期持平，遠東到韓國每20呎櫃（TEU）下跌6美元。
歐美運價走勢開始出現分歧，業界認為，跟歐洲經濟與補庫力道不如美國有關，7月首周SCFI美西周漲3.49％、美東周漲7.24％。不過，高運價也引來眾多中小型船投入分一杯羹，三大聯盟也增開季節性加班船或新服務搶市占，尤其美西線成為一級戰區。
不過根據貨代業者指出，一路漲的美國線運價下周可能鬆動，中遠海運、東方海外等航商開出第一槍，通知6日起美西線每40呎櫃下修200美元、美東線每40呎櫃下修100美元，其他航商包括地中海航運、赫伯羅特等，仍維持目前運價到7月底。
而我們國內市況，陽明已通知客戶，8月1日起加收遠東到北美GRI，每20呎櫃加收1800美元、每40呎櫃加收2000美元，漲幅加大，反應海運業看好第三季海運市況。業內人士指出，陽明過去在漲價做法上相對保守，若連陽明也宣布漲價，那麼長榮、萬海應該也已經通知客戶新運價的加徵額度。