鄭文燦涉貪聲押　媒體人驚：可怕的民進黨「比前朝還狠辣」

獨／新戰神！吳宗憲曾辦多起鄭文燦相關案件　連他乾爹也沒放過

▲曾任檢查官的國民黨立委吳宗憲曾辦多起與鄭文燦相關案件。（圖／資料照片）
▲曾任檢查官的國民黨立委吳宗憲曾辦多起與鄭文燦相關案件。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑捲入華亞科土地開發案，遭桃園地院認定有收賄罪嫌，裁定500萬交保並限制出境。曾任桃園地檢署檢察官的國民黨立委吳宗憲過去也曾偵辦過多項與鄭文燦有關的案件，其中鄭文燦任內第一個被起訴、判刑的「鄭文燦乾爹」鄭義雄就是由吳宗憲偵辦。

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鄭文燦昨日驚傳被桃園地檢署帶回偵訊，今（6）日凌晨向法院聲押禁見，桃園地院中午召開羈押庭，認定鄭文燦因涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，裁定500萬交保，並限制住居、限制出境出海。

全案與華亞科土地開發案有關，傳鄭文燦在擔任桃園市長期間，在「變更林口特定區計畫 — 工五工業區擴大方案」中收受賄絡，重劃會主導人送出近千萬元賄款，在土地審議的過程中與事後，透過一名與鄭文燦熟識的廖姓人士轉交該筆款項。

據了解，現任國民黨立委吳宗憲過去擔任桃園地檢署檢察官期間，也偵辦過許多與鄭文燦有關的案件，其中在鄭文燦任內第一個遭到起訴並判刑確定的案件，就是由吳宗憲偵辦。

75歲桃園市政府前市政顧問鄭義雄、58歲前經發局副局長王允宸，收賄包庇高亨公司違章工廠問題，全案經桃園地院審理終結，鄭義雄在偵查階段就坦承犯行、繳回犯罪所得5萬元，被依貪污治罪條例之交付賄賂罪判處6月徒刑、褫奪公權1年；王允宸則被依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處4年2月徒刑、褫奪公權4年；而行賄的47歲周姓業者則被判6月徒刑、褫奪公權1年。

據了解，當時桃園地檢署還有去搜索桃園市政府，連鄭文燦的貼身秘書、司機也都被列為被告。

對於鄭文燦遭到桃園地檢署調查，吳宗憲受訪時表示，由於此次爆發的事件跟過去他偵辦鄭文燦的案件範圍有部分一致，因此他不適合發表看法，不過，他只能說，對於鄭文燦遭到調查並不意外。

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