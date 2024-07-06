獨／新戰神！吳宗憲曾辦多起鄭文燦相關案件　連他乾爹也沒放過

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全案與華亞科土地開發案有關，傳鄭文燦在擔任桃園市長期間，在「變更林口特定區計畫 — 工五工業區擴大方案」中收受賄絡，重劃會主導人送出近千萬元賄款，在土地審議的過程中與事後，透過一名與鄭文燦熟識的廖姓人士轉交該筆款項。
據了解，現任國民黨立委吳宗憲過去擔任桃園地檢署檢察官期間，也偵辦過許多與鄭文燦有關的案件，其中在鄭文燦任內第一個遭到起訴並判刑確定的案件，就是由吳宗憲偵辦。
75歲桃園市政府前市政顧問鄭義雄、58歲前經發局副局長王允宸，收賄包庇高亨公司違章工廠問題，全案經桃園地院審理終結，鄭義雄在偵查階段就坦承犯行、繳回犯罪所得5萬元，被依貪污治罪條例之交付賄賂罪判處6月徒刑、褫奪公權1年；王允宸則被依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處4年2月徒刑、褫奪公權4年；而行賄的47歲周姓業者則被判6月徒刑、褫奪公權1年。
據了解，當時桃園地檢署還有去搜索桃園市政府，連鄭文燦的貼身秘書、司機也都被列為被告。
對於鄭文燦遭到桃園地檢署調查，吳宗憲受訪時表示，由於此次爆發的事件跟過去他偵辦鄭文燦的案件範圍有部分一致，因此他不適合發表看法，不過，他只能說，對於鄭文燦遭到調查並不意外。
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