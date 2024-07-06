江坤俊爆偷吃後慘丟節目主持棒？新人選傳是他！TVBS出面回應了
外科名醫江坤俊日前被爆出偷吃院內護理師，還捲入性騷事件，愛家好男人的形象跌落谷底。昨（5）日TVBS電視台證實，由江坤俊主持的節目《健康2.0》暫停錄影，今（6）日又爆出該節目已經與江坤俊取消合作，未來主持棒將由歐瀚文醫師接手，不過這傳聞已經遭TVBS否認。
記者施以慧、林奕如／綜合報導
據了解，現年40歲的歐瀚文醫生也是TVBS簽約的節目醫師之一，目前在瀚仕診所任職，專攻腸胃道健康、荷爾蒙調整、兒童營養治療，過去還曾出版過3本醫療相關的書籍。而對於主持棒換人一事，TVBS向《NOWnews今日新聞》記者透露，「目前沒有這件事。」至於江坤俊重返節目與否，TVBS透露：「江醫生原先就規劃7月要帶家人出國旅遊，其它要再跟製作單位確認。」
回顧江坤俊近期的偷吃風波，日前江坤俊被媒體直擊載女護理師回公寓大樓後，引爆話題後，江坤俊透過經紀公司發布聲明：「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方（護理師）是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。」而妻子也向外界表明：「目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」想不到後續又爆出曾對TVBS女主播鄭凱云性騷擾；對此，鄭凱云證實此事。
※【NOWnews 今日新聞
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