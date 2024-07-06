樂天女孩雅涵曬CK內衣辣照！凹凸身材藏不住 1.4萬人朝聖水蛇腰
樂天女孩副隊長張雅涵Kimi外型甜美，還擁有一副好歌喉，出了單曲〈我可以不再想你〉，內外兼具的超強魅力讓她擁有許多粉絲，雅涵也不時會在IG上分享自己的日常生活，日前她曬出一組身穿運動內衣的辣照，前凸後翹的好身材立刻掀起網友們熱烈討論，引來1.4萬粉絲按讚朝聖。
記者吳昕蓓／綜合報導
雅涵日前在IG發文，只見她穿著CK灰色運動內衣，背後挖洞設計露出整片美背，搭配銀色寬褲，展現出一截纖細螞蟻腰，穠纖合度的好身材一覽無遺，雅涵回眸一笑，更是立刻甜翻大批網友，她在內文寫道：「最近的天氣，我不喜歡，快要烤焦了。」貼文曝光後，吸引超過1萬粉絲按讚。
不少網友紛紛留言直呼，「外面部分地區出現39度高溫，已經異常了」、「最美最愛的雅涵，我幫妳搧風」、「真的會熱到融化」、「雅涵好美呦，要多補充水份呦」、「注意防曬」、「見到妳都融掉了」、「剛剛出門差點融化」、「就算烤焦還是美啊」、「好漂亮」、「太可愛啦。」
事實上，雅涵4月才曾發文表示，桃園棒球場因準備不及、草皮狀況不佳，趕不上今年球季開打，導致樂天桃猿至今未能在主場舉辦賽事，只能租借新莊棒球場，沒想到比賽當天又碰上暴雨，被迫延賽，讓啦啦隊都沒有機會上場應援，讓她無奈感嘆：「呼！球季開賽到現在我都還沒跳到，怎麼有種與世隔絕的感覺。」