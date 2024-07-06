張育成回台灣了！分享返台後自駕影片　IG社群發文寫：回家好開心

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今（6）日早上，張育成才在FB粉專發文，寫道：「Hello Taiwan, I am ready, see y’all on the 12th. 我準備好了，07/12 我們新莊見！你們買票了嗎？」除了宣告自己準備齊全外，也特地和球迷們相約7月12日在新莊棒球場相見。
沒想到還沒經過1天，張育成傍晚就在IG的社群中發布消息，寫道：「大家好，我到台灣嘍，回家好開心」。另外，張育成發佈了1篇IG限時動態貼文，其中錄下了返台落地後，自己駕車的影片，並標注了「塞塞塞」三個字，似乎也在抵達台灣後，就感受到了台灣壅塞的車潮。
12日初亮相 前日公佈簽約內容
富邦球團官方表示，預計於7月11日舉辦張育成加盟記者會，屆時張育成將正式穿上富邦球衣亮相，並會在記者會上公佈合約相關內容。另外，球迷若進場觀看12日的新莊主場首戰，富邦球團也會贈送「張育成首戰觀戰證書」給購買內野門票的球迷朋友，一同紀念這歷史性的一刻。
另外，在張育成回歸後，中職35年下半季可說是話題度滿滿，包含前日職西武獅好手吳念庭，還有前美國職棒亞利桑那響尾蛇2A好手陳聖平，都在季中選秀會分別被台鋼雄鷹、統一獅球團選下後，迅速簽下合約。
陳聖平在昨（5）日完成首次出賽，而吳念庭更是在上半季賽事尾聲，就以代打身分完成初亮相，目前旅外返台大物就僅剩下富邦的張育成、張奕還沒上場。