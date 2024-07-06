遊戲王高手熬夜直播爬分！7小時後「睡夢中猝逝」 父親悲痛發聲
近年來電競活動越來越盛行，但這個項目需要投入相當多的時間，才能在激烈競爭中保持競爭力，因此常常能看到高手們熬夜爬分，身體也因此出現狀況。近期在日本，就有位遊戲王高手熬夜7小時爬分，沒想到直播結束後，被發現猝死在家中，其父親也悲痛發聲了。
記者潘毅／綜合報導
日本知名卡牌IP遊戲王，在2年前推出遊戲王：大師決鬥（Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL），將卡牌對決完美數位化，也吸引許多高手在遊戲內對戰爬升天梯，而知名玩家劍鬥神獸也是其中之一。
「劍鬥神獸」這位高手的近期目標是爬上大師一階級，因此最近花費大量時間進行天梯爬分，常常到深夜都還在奮戰，同時間他也會每三天進行2小時的直播，可以說是生活中都專注於遊戲王上，但最終在7月初結算時，他只爬到大師三，未能完成目標。
就在7月1日劍鬥神獸直播結束與觀眾們道別後，他的youtube與X平台，好幾天都沒有進行更新，直到今（6）日上午，劍鬥神獸的X帳號無預警更新，但內容卻是父親代為發布，並表示，「我的兒子（劍鬥神獸）去世了，病因尚不清楚，目前判定是猝死，他在7月1日直播結束後7小時才入睡，沒想到就此一覺不醒」。
父親也表示，自己會使用兒子帳號發布聲明，是想感謝並讓支持兒子的玩家們都能知道這件事，悲報曝光後，也引發大批網友不捨表示， 「祈求靈魂的安息」、 「他是一個受人尊敬的主播，總是很親切的教學觀眾」、 「不敢相信人就這樣走了」。