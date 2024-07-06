健保點值保障1點1元立院商討無果　台大醫、北榮院長表態：不支持

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台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明出席「北榮台大合作研究計畫成果發表會」，會後一同接受媒體聯訪，回應健保點值等議題。吳明賢表示，保障一定點值是合理的，畢竟醫療需要成本，假如點值浮動太大，醫院只能節流，包括對新的醫療技術發展也會有問題。
不過，吳明賢強調，「絕對不是保障1點1元」，保障1點1元牽涉到人性，可能會出現所謂過度醫療、無效醫療的狀況，這是健保制度本身一個嚴重問題：有做就有錢。
他重申跟陳威明的想法一致，去年便已齊聲喊出「保9」，也就是保障1點0.9元以上，現在萬物都漲情況下，希望至少保障1點0.92元，甚至0.95元，「但絕對不是目前大家關心的1點1元」。
而當媒體詢問，衛福部認為在野黨推動點值入法，相當於實質取消總額制度。吳明賢直言，入法與否不是那麼重要，他常說「徒法不足以自行，徒善不足以為政」，總額是就財務面考量，假如沒有穩定財務，就沒有辦法永續經營，但他也常說「莫忘世上苦人多」，若沒有健保，因病而貧的人會更多。
「總額是必要之惡。」吳明賢指出，現在的總額最大問題是把財務負擔全部讓醫療院所承受，反正每年就是這麼多錢，可能今年拿到1點0.9元、明年1點0.8元，打破總額這個潘朵拉的盒子，問題會更嚴重，他更關心健保制度是否能永續。
陳威明認為，若能落實分級醫療，民眾不要看不必要的門診，同時醫界也負起責任，不要浪費醫療資源，包括不一定要叫病人回診、不該做的檢查就不要排等，病人跟醫界都在一個節省、愛惜資源情況下，若醫界品質依然沒有辦法得到保障，政府一定要協助，幫助點值至少「保9」，才能長長久久。
為使健保資源有效運用提升健保效率，抑制不必要支出，健保署則推動持續推動分級醫療政策及家醫制度，低風險或穩定慢性病人於基層院所照護，讓區域級以上醫院可保存醫療量能照顧高風險或重症病患，以合理分配醫療資源；優化健保雲端系統減少重複用藥、檢查、檢驗；加強醫療服務審查，抑制不當成長；滾動式檢討藥品和醫材給付規範；檢討部分負擔費用等政策。
衛福部表示，健保總額預算是對全國民眾健康投資，亦為國家重要社會保險制度；保障健保合理點值，是大家的期盼，但需要審慎以對，多方通盤考量，完備相關配套措施，方能讓總額適度成長、資源合理分配，醫護人員確保合理薪資待遇，保障民眾就醫品質，維持健保永續。