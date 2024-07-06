明起午後雨威力升級！下週天氣一圖看　「這2天」不定時雷雨最劇

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溫度方面，明（7）日各地高溫炙熱，可達攝氏32度至36度，大台北盆地、中南部近山區及河谷可達攝氏36度以上，南部有機會達攝氏37度。中央氣象署也發布高溫示警，明（7）日臺北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；臺中市為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
下週一、下週二（8日、9日）水氣增多，天氣較不穩定，有利於對流發展，午後雷陣雨範圍擴大。下週一（8日）花東、恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午中部以北沿海有零星降雨，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨，要注意中南部及北部山區有局部大雨甚至短延時豪雨。
下週二（9日）各地晴到多雲，東南部及恆春半島有零星雨，清晨至上午中南部也有零星雨，午後西半部、東北部及其他山區局部短暫雷陣雨。下週三（10日）環境風逐漸由偏南風轉為西南風，各地仍為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。
下週四、下週五（11日、12日）太平洋高壓減弱，西南風影響且水氣增多，南部不定時有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東半部及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中部有零星短暫陣雨。
下周六（13日）太平洋高壓西升增強，環境偏南風，各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東半部及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨。此外，下周三至周五東南部有焚風發生機率，北部地區周三起溫度也將上升，提醒民眾留意高溫。