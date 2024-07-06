金希澈「單手解內衣」畫面曝光引熱議！粉絲羞回：看得我都臉紅
南韓天團Super Junior成員金希澈不僅擁有帥氣外貌，還具備幽默口才，出道以來收獲不少女粉絲喜愛，近期金希澈出演網路節目，體驗擔任購物頻道主持，但金希澈事先對於要販售什麼商品並不知情，而製作單位這次祭出「女性內衣褲」，讓粉絲笑噴，沒想到事後金希澈發現商品真面目後，竟單手解開內衣扣，意外引發討論，還有女粉絲看了該節目後害羞表示：「看得我都臉紅。」
記者施以慧／綜合報導
製作單位這次讓金希澈挑戰艱難任務，必須在不知情的狀況下販賣女性內衣褲，遊戲提示是金希澈可以遮眼聞物品，也能聽聲辨別，由於當時現場發出「啪」一聲，讓他原以為是鞭子，但沒想到答案天差地遠，後續金希澈拿下遮擋眼睛的道具，想解知道聲音來源，並詢問：「剛剛的聲音是解扣聲嗎？」於是單手1秒內瞬間解開了內衣扣，熟練舉動引也起現場工作人員驚呼：「用一隻手怎麼解開的」、「我以為是魔術，啪，就解開了。」
而這段金希澈「解扣」的畫面秒引起熱議，粉絲害羞坦言：「看得我都臉紅」、「沒想到有一天會看到我偶像解內衣的畫面」，但也有其他粉絲反應淡定表示「沒什麼大驚小怪的，他都40歲了」、「這很正常吧」、「不是男生必備技能嗎」、「他不會我才覺得怪！」意外引發話題。