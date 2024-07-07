天氣預報／37°C烈陽烤蕃薯！台北等9縣市高溫示警 大雷雨熱區曝
今（7）日各地高溫炎熱，南部地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率，請注意；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，中南部山區並有局部短延時豪雨發生的機率；清晨至上午中部以北沿海地區亦有零星短暫陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
炎熱酷暑烤全台，中央氣象署也發布高溫特報，提醒民眾外出須留意，今（7）日臺北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至34度
🟡中台灣天氣
📍台中市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏29至34度
📍高雄市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度