騎車2分鐘噴掉3600元！騎士「忘記1規定」秒遭檢舉：一堆人常犯錯

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過去一名新北市的機車騎士，在巷弄之間穿梭，在2分鐘之內在3次在不同路口轉彎皆未依規定打方向燈，遭後方車輛檢舉，瞬間被裁罰三張「未依規定使用方向燈違規」、3600元的罰單，這讓他感到不服，向法院提起行政訴訟，認為舉發違規之間隔過密、次數過多，違反比例原則。
然而法院認為，依照相關規定，同一車輛2次以上違反同一行為，其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，僅能舉發1次。但經過影片判定，該駕駛3次未打方向燈， 相隔雖未逾6分鐘，但駕駛人是在不同路口轉彎都沒有打方向燈，即違規行為已超過1個路口以上，因此已數次行為分別裁罰，並沒有違反規定及比例原則，判決敗訴。
別以為小路口可以直接轉彎！台灣機車駕駛人最常忘記「打方向燈」
事實上，只要有在騎車的騎士一定心有戚戚焉，許多人因為覺得「這個路口很小」、「這只是一個小彎道」常常就忘記打方向燈，殊不知這些違規的行為可是都要吃上罰單的！既然現在有不少的「檢舉達人」出沒在路上，但只要記得轉彎、變換車道都要記得「打方向燈」，就可以讓這些檢舉達人無處舉發。
交通部也對此表示，針對變換車道、轉彎未打方向燈數次違規，依法可分別處罰，也為了防範有民眾遭尾隨被連續檢舉的情況，「道交條例」已明訂檢舉同一輛汽車2次以上，其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過1個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限，以符合比例原則，此外，現行已有相關申訴管道與規定。
變換車道也要記得打方向燈！裁罰金額一次看
交通部也提醒駕駛人，駕駛車輛遇有轉彎或變換車道等皆必須打方向燈，以顯示車輛即將行進的方向，讓前後方車輛駕駛人有足夠時間、空間預為因應，相互維護行車安全，保護自己也保護他人。
而根據目前《道路交通管理處罰條例》版本，已經明訂汽車、機車駕駛人不依規定使用方向燈，將可處1200到3600元。交通部也表示，「未打方向燈」並未列入微罪不開放檢舉的修法當中，是因為打方向燈屬於後方車輛判斷前車行進方向重要設備，也攸關行車安全，提醒民眾別跟荷包過意不去！記得駕駛上路都要記「打方向燈」。