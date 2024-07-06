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友達打造友善職場環境　提供有薪親子假、父母子女陪伴假

▲面板廠友達光電今（6）日宣布針對員工之安家生養照護方案。（圖／NOWnews資料照片）
▲面板廠友達光電今（6）日宣布針對員工之安家生養照護方案。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

面板廠友達光電近年來重視人才永續，秉持「以人為本」致力打造友善關懷的職場環境，今（6）日宣布針對員工之安家生養照護方案，不僅提供優於勞基法之婚假與產假，更推出科技製造業內首創「有薪親子假」，與針對子女與父母的「陪伴假」，神隊友福利再升級，成為員工每個人生階段重要時刻的安心後盾。

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人力資源中心協理郭俊男表示，企業永續來自於人才永續，要讓人才永續的種子發芽，企業必須先提供好的土壤，才能讓員工有機地自動生長。友達重視員工在工作之外，兼顧人生重要階段的平衡發展，在『婚、生、養、教、陪』的重要時刻，透過更積極的安家生養照護方案，提供堅實的支持力量、打造友善職場環境，成為員工的最強後盾，讓員工與公司一同永續發展。

友達接著指出，今年7月起更實施升級版「安家生養照護方案」，在「婚、生」階段提供優於勞基法的10日婚假與10週產假；在「養、教、陪」階段，更推出業內首創「有薪小兒住院／照顧假」，另有「初入學假」，讓員工得以陪伴子女成長中的重要時刻，把握每個唯一的「第一次」。此外，亦提供針對子女與父母的「陪伴假」，讓員工能無後顧之憂地照顧家人，共度珍貴時光，兼顧事業發展與家庭生活。

此外，友達近年推動全球化策略，員工組成漸趨多元，每10人就有1位外籍同仁，因此友達也打造多元平等的共融職場環境，如舉辦「國際友好週」活動，展出菲律賓、越南和韓國等外籍員工家鄉文化知識，同時透過員工餐廳供應異國美食，讓員工體驗異國文化。

而為促進員工與友達永續共同成長，同時因應公司多元化發展與全球布局策略，友達積極培養員工跨領域及跨國界的能力，透過「友達大學」及下轄七大學院，提供員工專業職能培訓及連結趨勢之跨域學程，從ESG永續素養養成課程到時下最熱門的生成式AI講座等均蒐羅在內，協助員工與時俱進，與產業趨勢接軌。

不僅如此，友達也打造全球職涯發展舞台，提供「GDP全球人才發展方案（Global talent Development Program）」，促進人才流動與發展，因應業務與員工個人發展對接，安排進行3個月至2年的跨國輪調與培訓，累積跨領域、跨國界經驗並培養全球視野。

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