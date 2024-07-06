愛貓「天天被裝進塑膠袋」掛門把上！主人氣瘋 見鄰居公告羞愧了
我家的貓每天都被掛在門把上是怎麼樣！近日有網友分享一則趣事，表示家裡養了一隻玳瑁花紋的雄性英國短毛貓，然而最近牠常常偷偷外出，每當主人看到牠時，牠總是被裝在塑膠袋中掛在門把上，讓他覺得這樣非常不妥，直到看到鄰居貼的公告後，才自覺羞愧，笑翻不少貓奴。
記者張嘉哲/綜合報導
大陸一名網友家中養了一隻玳瑁花紋的雄性英國短毛貓，最近發現愛貓常常不在家，也不知道跑到哪裡去，最後就會在自家的門口門把上面，發現愛貓被裝進塑膠袋並且懸掛著，讓他一開始氣到以為是鄰居虐待他的貓。
直到後來這樣的事情持續發生，某天愛貓一如繼往的被裝進塑膠袋掛在門把上，主人卻發現家門口被貼了廣告傳單，上面寫著「46樓的住戶您好，請關好您家的貓咪，您家貓咪跟我家貓咪根本不配」照片上還附上鄰居家貓咪的照片，讓該主人羞愧不已，原來自己的愛貓跑出去騷擾別人家的「仙女母白貓」，結果不斷被鄰居打槍送回。
貼文曝光後，不少網友紛紛笑翻「真的太好笑了，本來很生氣變成羞愧了」、「是主人覺得不配而已，玳瑁可是貓界大美人，真沒有眼光」、「好像別人的女兒被看上，爸媽不同意的感覺哈哈哈哈哈www」、「超級好笑的，看看你家貓咪一臉無辜的樣子。」