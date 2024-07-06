直擊／温嵐穿肚兜火辣現身！拿水槍狂射 下秒突「女女激吻互纏」
高雄啤酒音樂節從5日開始一連3天在高雄夢時代正對面廣場舉辦，今（6）日第2天請來GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治、温嵐、卓文萱、梁文音等台灣歌手，還有多組韓星。稍早温嵐表演時，只穿著改良版族服肚兜上台，擔心台下觀眾沒有看到亮點，她還轉到背後火辣狂扭，讓大家看個夠，她和梁文音合唱〈熱浪〉，還拿出大水槍狂射，最後結尾2人甚至當場激吻，瞬間掀起高潮。
記者朱祖儀／高雄報導
梁文音出場後開唱〈再一組就好〉，在台上瞬間變身成健身教練，不斷深蹲、練核心，辣秀結實腹肌，接著還演唱〈分手後不要做朋友〉的電音版，將原本大家熟悉的抒情曲調變成不同的風格。
輪到温嵐上場時，她瞬間化身為「超火辣啦啦隊」，和身邊的啦啦隊團員配合，不斷被拋上空。她受訪時笑說，其實只有練習1個小時，且第一次被丟上去就瞬間腿軟了，她之前有挑戰過跳傘，不過因為有安全措施就感覺還好，但啦啦隊沒有，全部都要靠自己撐著，所以特別緊張，不過為了想要讓表演更完整，所以還是決定挑戰，也笑說幸好主辦單位有幫忙保保險，整團保險金高達1億4千萬元。
因為高雄天氣炎熱，原本還穿著小外套的温嵐，唱著唱著也把外套脫掉，裡面只穿著一件泰雅族族服改造的肚兜，還在舞台上扭腰擺臀，辣秀美背好身材。唱到〈熱浪〉時，温嵐邀請同樣有泰雅族血統的梁文音再次上台，2人一起走到延伸舞台，隨後温嵐拿出秘密武器「大水槍」，對著台下不斷狂射，梁文音也相當熱情，直接拿整罐礦泉水從頭上澆下去，最後2人還在舞台中間激吻，瞬間成為全場焦點，台下觀眾尖叫連連。