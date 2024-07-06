勇士正式對Markkanen開出報價！ESPN：他們願「梭哈」就可得到他

統一獅連2天寫紀錄！大巨蛋週六湧入20091人　隊史主場最多觀眾數

▲統一7-ELEVEn獅在大巨蛋的第2場主場賽事，吸引共20,091名觀眾進場，連續2天寫下隊史紀錄。（圖／記者林之越攝）
▲統一7-ELEVEn獅在大巨蛋的第2場主場賽事，吸引共20,091名觀眾進場，連續2天寫下隊史紀錄。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

統一7-ELEVEn獅本週首度擔任台北大巨蛋主隊，和中信兄弟進行3連戰。昨（5）日週五的首戰，大巨蛋共有15,770位觀眾進場，寫下隊史主場最多觀眾人數新紀錄。不過今（6）日來到重頭戲的週六賽事，根據統一球團統計，現場總共湧入20,091人，超越首日的進場人數，連續2天締造隊史最多觀眾數紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
首日15,770名觀眾　連2天刷新紀錄

統一獅由於以台南為主場，所以是中職6隊之中，最晚舉辦大巨蛋主場賽事的球隊。賽前一天球團透露，3戰總計預售票3萬4千張，首戰賣出了1萬1千張，而週六單場的1萬4千張為最多。

結果在3連戰首日，統一獅就吸引15,770名觀眾進場，成為隊史最多觀眾數紀錄，原先的紀錄為2011年9月4日，在澄清湖球場交手中信兄弟前身兄弟象的比賽，當時共有15,287名觀眾。來到過往人數最多的週六賽事，今（6）日大巨蛋湧入20,091人，超越首戰的觀眾人數，連2天刷新隊史紀錄

值得一提的是，目前中職最多觀眾數紀錄，是6月15日兄弟的大巨蛋主場賽事，對手同樣是統一獅，當時共有32,988名觀眾進場，也是例行賽首度突破3萬人。

▲中信兄弟在大巨蛋週六、週日舉辦「阪神甲子園球場日」，3連戰累計吸引69,624名觀眾進場，寫下中職大巨蛋3連戰票房新紀錄。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟在大巨蛋週六、週日舉辦「阪神甲子園球場日」，3連戰累計吸引69,624名觀眾進場，寫下中職大巨蛋3連戰票房新紀錄。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟11：5輕取統一獅！狂敲14安＋2轟　累積10勝成大巨蛋之王

統一獅大巨蛋戰拉上胡金龍！湊齊福祿壽　陳鏞基2度攻蛋幫忙帶路

陳聖平最快明日亮相！統一獅迎首次大巨蛋　3連戰預售票突破3萬張

大巨蛋觀眾太多！陳聖平中職首戰喊緊張　笑稱：國外沒多少人在看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生