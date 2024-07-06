統一獅連2天寫紀錄！大巨蛋週六湧入20091人 隊史主場最多觀眾數
統一7-ELEVEn獅本週首度擔任台北大巨蛋主隊，和中信兄弟進行3連戰。昨（5）日週五的首戰，大巨蛋共有15,770位觀眾進場，寫下隊史主場最多觀眾人數新紀錄。不過今（6）日來到重頭戲的週六賽事，根據統一球團統計，現場總共湧入20,091人，超越首日的進場人數，連續2天締造隊史最多觀眾數紀錄。
記者林之越/台北報導
首日15,770名觀眾 連2天刷新紀錄
統一獅由於以台南為主場，所以是中職6隊之中，最晚舉辦大巨蛋主場賽事的球隊。賽前一天球團透露，3戰總計預售票3萬4千張，首戰賣出了1萬1千張，而週六單場的1萬4千張為最多。
結果在3連戰首日，統一獅就吸引15,770名觀眾進場，成為隊史最多觀眾數紀錄，原先的紀錄為2011年9月4日，在澄清湖球場交手中信兄弟前身兄弟象的比賽，當時共有15,287名觀眾。來到過往人數最多的週六賽事，今（6）日大巨蛋湧入20,091人，超越首戰的觀眾人數，連2天刷新隊史紀錄。
值得一提的是，目前中職最多觀眾數紀錄，是6月15日兄弟的大巨蛋主場賽事，對手同樣是統一獅，當時共有32,988名觀眾進場，也是例行賽首度突破3萬人。