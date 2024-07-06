「泰」便宜！比亞迪一直降價讓泰國車主捶心肝 賽塔呼籲合理定價
中國電動車企比亞迪（BYD）在泰國的頻繁促銷活動引發消費者不滿，許多車主抱怨在買車後又發現比亞迪推出大幅降價的促銷，讓已經提前入手的車主感覺「被騙了」。泰國總理賽塔（Settha Thawisin）表示，希望比亞迪制定適當的定價政策，管理好消費者對定價的預期，確保車主權益受到保護。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《曼谷郵報》報導，比亞迪董事長王傳福本週前往泰國參加當地工廠的竣工儀式，昨（5）日拜會賽塔，賽塔當面親自對王傳福表示，希望比亞迪制定適當的定價政策，確保車主權益受到保護，另外也呼籲比亞迪充分利用泰國當地的供應鏈。王傳福則對賽塔承諾，會想辦法協助受到促銷活動影響的車主，並保證未來的定價策略將會是適當的。
近日泰國消費者保護委員會（TCPB）透露，在收到大量車主投訴後，已對比亞迪展開調查。許多車主抱怨自己當初買入的價格過高了，且還有汽車業務爆料，稱在促銷活動結束後，經銷商仍進一步下調價格，讓提前買車的車主覺得受到欺騙。一位車主表示自己當初花了119萬泰銖購買比亞迪ATTO 3，結果現在該車款只需要價85.9萬泰銖，讓他十分心痛。
有泰國官員表示，雖然企業可以自行決定產品售價，但如果沒有良好的商業理由，以低於生產成本的價格出售產品，可能會違反《貿易競爭法》。該位官員補充，若比亞迪能提供大幅降價的商業理由，那麼就沒有違法的問題。
泰國是比亞迪在中國以外最大的銷售市場，特別是在歐盟對中國電動車新追加關稅之後，泰國市場對比亞迪顯得更加重要。根據研究公司Counterpoint的數據，比亞迪今年第一季在泰國電動車的市占率達到46%，若不單只看電動車，比亞迪也是泰國乘用車領域的第三大車企。