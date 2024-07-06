多頭氣勢猛烈、台股周線翻紅漲2.28%　 法人：AI仍為成長亮點

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針對近期台股盤勢，國內投信業者表示，近期台股在AI主題持續發威帶動、盤面類股輪動，加上中小股接棒，交投熱絡，大盤走勢強勁，持續挑戰新高。
國內投信業者表示，從現階段產業所釋出訊息來看，整體電子產業緩步復甦，AI仍為成長亮點，產業成長集中於先進製程的AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者；市場聚焦下周重要法說登場；但美歐政壇變化、美國大選等雜音是否牽動市場後續走向亦值得關注。
就產業狀況，國內投信業者表示，中國手機品牌銷售平淡、iPhone降價有效刺激銷售回穩，PC需求緩步回升，傳統伺服器仍受AI排擠但動能已見回升，車用與工業庫存修正持續但下修幅度開始縮減，各應用庫存調整與復甦進度不一。
布局方向上，國內投信業者表示，考量各產業成長性不一，聚焦能見度可達二至三年的產業、如AI、蘋概、IP/ASIC、光通、重電等；另方面，由於7月為除權息旺季，伴隨高股息ETF換股結束，料接下來盤面資金風格或將由高股息輪換至財報與法說動能，聚焦基本面與產業展望。
國內投信業者表示，Apple Intelligence加上2025年到2027年SE新機、Metalens、摺疊等題材有望帶動換機潮延續，可多留意；此外，GB200架構有望帶動供應鏈洗牌及零組件產值提升，建議可關注下半年量產進度，作為投資上的參考依據。
根據證交所統計，昨日外資轉為賣超66.74億元，不過近一周外資仍累積買超近84億元；市場認為，時序步入第三季，包括AI等利多題材持續反映，多頭格局不變，但短線波動難免，市場一方面在等待新題材，一方面也受國際情勢、美大選等雜音干擾。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。