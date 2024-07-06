吉力吉撈大號雙響砲！味全3轟11:4擊落台鋼　吳念庭連2天提前退場

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽由味全鋼龍對決台鋼左投江承諺，鋼龍在前2局都遭遇得點圈危機，但最終都成功解圍。2局下林智勝先敲出安打，下一棒邱辰擊出一軍生涯首安，但江承諺穩住陣腳，在三振鄭鎧文後， 蔣少宏擊出飛球出局，味全留下一、二壘殘壘。
3局下劉俊緯擊出中間方向一壘安打，在兩出局後，劉基鴻鎖定江承諺掉入紅中位置的失投變化球，一棒扛出左外野大牆，本季第4轟出爐，替龍隊首開紀錄，取得2：0領先。
5局下龍隊攻佔得點圈，李凱威安打先打回1分，接著劉基鴻高飛犧牲打再下一城，下一棒吉力吉撈．鞏冠炸裂轟出兩分彈，球隊一口氣灌進4分，以6：0領先台鋼。7局下吉力吉撈再從王溢正手中開轟單場雙響砲，轟出一支特大號全壘打，該局龍隊擴大至9分領先。
8局上王柏融、魔鷹連續安打上壘，輪到吳念庭時改換上紀慶然代打，連續2天提前退場。代打的紀慶然擊出右外野平飛安打攻佔滿壘，杜家明高飛犧牲打，幫助球隊破蛋，接著張肇元、郭永維接連安打，雖然台鋼追回4分，但仍不足以扭轉乾坤，8局下味全再添2分，讓比賽失去懸念。
此戰味全洋投鋼龍主投7局無失分，被擊出5支安打，投出2次三振和4次保送，奪得本季第4勝；至於上半季投出好表現的台鋼江承諺，在下半場第一場先發登板就遭2轟狙擊，總計5局失掉6分承擔本季第5敗，防禦率上升至2.84。
桃猿4人猛打賞！威能帝優質先發 樂天10：３大勝富邦
另一場樂天桃猿在桃園對陣富邦悍將，暴力猿打線歸位，全場擊出19支安打，林立、林泓育、廖健富和朱育賢分別繳出3安猛打賞，4人合計打下7分打點，搭配洋投威能帝7.1局失3分優質先發，成功壓制對手打線，終場樂天桃猿以10：3大勝富邦，下半季首勝開張。