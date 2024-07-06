蔡阿嘎發文喊「人心隔肚皮」疑影射蘿拉詐財！粉絲笑翻：在偷臭
資深百萬YouTuber蔡阿嘎日前終於證實元老員工蘿拉被開除的真相，是利用AB合約詐財，不法獲利高達8位數，獲利手段曝光引發各界譁然，甚至釣出不少業界人士現身說法，掀起超高討論度。而蔡阿嘎在道出原委後，與家人出國旅遊轉換心情，陸續發出不少旅遊照，稍早他也在IG上發文，表示：「人心隔肚皮比較恐怖。」疑似是對最近的風波有感，底下也有網友笑稱：「在偷臭！」
記者施以慧／綜合報導
蔡阿嘎今（6）日在社群平台上曬出與小兒子蔡波能的合照，只見蔡阿嘎與蔡波能都穿上雨衣，一起搭乘摩天輪，父子倆緊緊抱在一起，不過蔡波能看起來有點恐高，露出害怕的表情，蔡阿嘎則模仿兒子擺出恐懼神情。
不過網友們關注的，是蔡阿嘎內文記錄與蔡波能的對話，蔡波能表示摩天輪的高度讓他非常害怕，蔡阿嘎則表示：「人心隔肚皮比較恐怖。」蔡波能不解詢問：「蛤？什麼意思？」蔡阿嘎則說：「沒事，你長大就知道了。」隨後還在留言處幽默寫下，「欸不對啊！心臟外面怎麼會是肚皮？肚子太大還是心臟太垂？」
貼文被解讀為是對最近的蘿拉詐財的事件表態，許多網友湧入留言區回應：「這梗可以玩到年底」、「哈哈偷臭」、「我懷疑嘎哥在偷臭，但我沒證據」、「每一篇都在臭欸！」討論度相當熱烈。