鄭文燦涉貪太震撼！王浩宇「覺得很怪」：合法政治獻金都收不完了
海基會董事長鄭文燦今（6）日涉貪遭聲押，桃園地院裁定5百萬元交保，在政壇拋下震撼彈，藍、綠陣營也針對本次事件不斷言語交鋒。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇則覺得有點奇怪，並提到以鄭文燦身分，「合法政治獻金都排隊收不完了，幹嘛收非法？」
記者潘毅／綜合報導
王浩宇今（6）日晚間發文表示，在自己當議員時，許多人都說他是鄭文燦的乾兒子，他也澄清並非事實且拒絕關說，「我跟他只是市長跟議員的關係，我的說法從過去、現在都是一樣，而且我真的沒空碰政治了」，更提到從鄭文燦接任院長那時，雙方就沒有再聯絡過，「畢竟我現在的身分就是商人，也沒必要跟他聯絡」。
針對鄭文燦涉嫌貪汙收賄一事，王浩宇覺得此事很怪，直言「另外鄭文燦的身分，其實合法政治獻金都排隊收不完了，幹嘛收非法？」他過去曾聽聞，鄭文燦拒絕某些人合法的捐錢，且鄭第一任後期到第二任真的是氣勢如虹，「真的需要收非法政治獻金嗎？」
但最後王浩宇也表示：「如果真有違法，那就辦吧」，並表示綠營一向以來的態度都是勿枉勿縱，「不像國民黨林姿妙、民眾黨高虹安，兩黨都是護航到最後說是司法迫害。我們不會護航，也沒有誰不能辦的，這就是民進黨」。