瓊斯盃／布依德還沒等到「綠燈」！張承中喊話：需要第二個歸化

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本屆瓊斯盃中華藍隊確定有吉爾貝克隨隊，這位效力於夢想家多季的大洋將，籃板和阻攻能力出色，不少台灣國手也看好和他的配合，許多球迷期待他能夠展現出色的禁區戰力，讓中華男籃未來在國際賽能有一個穩定的禁區屏障。
「黃燈太久了，又不能闖紅燈，又等不到綠燈。再錯過瓊斯盃，布依德的下一步也還不確定，我們沒有理由請他來，也沒法啟動歸化。」張承中談及布依德的情況時這樣說道，直言布依德是很好的第二歸化人選，「我們也需要第二個歸化，我們也要有選擇，當我們沒有選擇時，我們的談判地位會被限制，不好溝通。（如此）將來其他人選會更貴，因為其他球員也會有考量，我們的考量更多，歸化成案機率更低。」
不過相較於吉爾貝克已經確定可以出戰，預計和中華白隊配合的布依德這邊就沒有這麼順利了，根據張承中說法，體育署這邊沒有給出一個明確的答覆，書面文件還沒下來，布依德因此也還沒飛來台灣，他們希望下周一、二可以確定此事。
下周最後時間 錯過時機則難再歸化
張承中直言，下周一、二應該就是最後時間，過了就很難趕上加入白隊，如果這次就這樣過去，那中華隊短期內要擁有第2名歸化球員就比較困難了，他自己當然是希望布依德這邊能夠順利。
「布依德比較全面，而且在休息室是一位很好振奮士氣的領袖，他也符合歸化條件，成本也很低。」張承中強調布依德和吉爾貝克兩名球員功能性不同，而且多一名歸化球員也可以帶來更多容錯率、避免受傷無人替換的窘境，因此希望能夠跨出過去只歸化一名球員的思維。