勇士正式對Markkanen開出報價！ESPN：他們願「梭哈」就可得到他

瓊斯盃／布依德還沒等到「綠燈」！張承中喊話：需要第二個歸化

▲中華白隊還沒等到福爾摩沙夢想家洋將布依德的加入，此事事關之後的歸化程序，籃協副秘書長張承中喊話體育署「開綠燈」，打破過去國家隊只有一名歸化球員的思維。（夢想家提供）
▲中華白隊還沒等到福爾摩沙夢想家洋將布依德的加入，此事事關之後的歸化程序，籃協副秘書長張承中喊話體育署「開綠燈」，打破過去國家隊只有一名歸化球員的思維。（夢想家提供）

記者黃建霖/綜合報導

瓊斯盃女籃賽事今（6）日開打，而男籃賽事也將在7月13日進行，不過中華白隊還沒等到福爾摩沙夢想家洋將布依德的加入，此事攸關之後的歸化程序，籃協副秘書長張承中喊話體育署「開綠燈」，打破過去國家隊只有一名歸化球員的思維，讓中華男籃能擁有第2名歸化球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
布依德還未加入　張承中喊話籃協

本屆瓊斯盃中華藍隊確定有吉爾貝克隨隊，這位效力於夢想家多季的大洋將，籃板和阻攻能力出色，不少台灣國手也看好和他的配合，許多球迷期待他能夠展現出色的禁區戰力，讓中華男籃未來在國際賽能有一個穩定的禁區屏障。

「黃燈太久了，又不能闖紅燈，又等不到綠燈。再錯過瓊斯盃，布依德的下一步也還不確定，我們沒有理由請他來，也沒法啟動歸化。」張承中談及布依德的情況時這樣說道，直言布依德是很好的第二歸化人選，「我們也需要第二個歸化，我們也要有選擇，當我們沒有選擇時，我們的談判地位會被限制，不好溝通。（如此）將來其他人選會更貴，因為其他球員也會有考量，我們的考量更多，歸化成案機率更低。」

不過相較於吉爾貝克已經確定可以出戰，預計和中華白隊配合的布依德這邊就沒有這麼順利了，根據張承中說法，體育署這邊沒有給出一個明確的答覆，書面文件還沒下來，布依德因此也還沒飛來台灣，他們希望下周一、二可以確定此事。

下周最後時間　錯過時機則難再歸化

張承中直言，下周一、二應該就是最後時間，過了就很難趕上加入白隊，如果這次就這樣過去，那中華隊短期內要擁有第2名歸化球員就比較困難了，他自己當然是希望布依德這邊能夠順利。

「布依德比較全面，而且在休息室是一位很好振奮士氣的領袖，他也符合歸化條件，成本也很低。」張承中強調布依德和吉爾貝克兩名球員功能性不同，而且多一名歸化球員也可以帶來更多容錯率、避免受傷無人替換的窘境，因此希望能夠跨出過去只歸化一名球員的思維。

吉爾貝克代表台灣出征！新名字確定是「三個字」　期待瓊斯盃到來

瓊斯盃／圖齊接手中華藍總教練！公布兩大目標　備戰亞洲盃資格賽

快訊／中華隊新歸化球員來了！吉爾貝克今早4:05抵台　備戰瓊斯盃

瓊斯盃將開打！籃協與球員工會再協商　曾文鼎：球員也想住單人房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生