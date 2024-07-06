英國選出首位「00後」議員！劍橋畢業生入國會希望帶動年輕人參政

英國國會大選於當地時間4日落幕，執政14年的保守黨大敗，帶領工黨獲得大勝的黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為新任英國首相。除此之外，英國還選出首位00後議員，代表工黨競選西北劍橋郡（North West Cambridgeshire）議員席位的劍橋大學畢業生卡林（Sam Carling），驚險以39票之差擊敗對手，2002年出生的卡林順利成為本屆英國國會最年輕的議員，同時也是首位在2000年後出生的英國國會議員。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《BBC》報導，對於成功擊敗現任資深保守黨議員瓦拉（Shailesh Vara），卡林稱自己的勝選就像一場「政治地震」，而他希望這能夠帶動更多的年輕人出來參與政治。卡林表示，當初地方上民眾得知他要出來參選議員時都很驚訝，但很快大家就對他的選舉表現出正面態度。卡林認為，雖然年輕人在網路上很容易成為被批評的對象，但是只要有機會面對面談話，大部分的人其實很樂於與年輕人溝通交流。▲卡林稱自己的勝選像一場「政治地震」，而他希望這能夠帶動更多的年輕人出來參與政治。（圖／美聯社／達志影像）卡林強調，自己進入國會後不希望大家再關注於他的年齡，「我只想和其他議員一樣工作」。卡林也透露自己之所以出來參政，是因為看到家鄉變得破敗，曾經繁榮的小鎮變得蕭條，「就像這個國家的縮影」，而他想要改正這個問題。對於工黨的新政府卡林充滿期待，希望能夠解決英國醫療人力短缺、醫護人員過勞的問題，同時改善農村地區的交通。卡林表示，保守黨已經執政14年，很多年輕人可能只知道保守黨政府，如今有機會看看新的政府如何表現將會「很有趣」，卡林相信工黨可以完成改革並提供更好的選擇，讓更多年輕人參與政治。英國新首相夫人超低調！出身猶太富裕之家 與施凱爾「吵架」結緣歐洲「向右轉」為何英國大選卻左傾？CNN分析：右翼其實沒有輸英國下任首相是他！平民律師出身 施凱爾曾2度來台灣英保守黨慘敗！「最短命首相」特拉斯丟議員席次 去年曾來台訪問