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《度華年》趙今麥親不到190cm張凌赫！突「甜笑求饒」：太遠啦

▲張凌赫（左圖左）和趙今麥（左圖右）合作《度華年》，趙今麥吻戲親不到求饒。（圖／翻攝自微博）
▲張凌赫（左圖左）和趙今麥（左圖右）合作《度華年》，趙今麥吻戲親不到求饒。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

張凌赫和趙今麥主演的古裝劇《度華年》6月底開播，190公分的張凌赫與165公分的趙今麥有著最萌身高差，兩人第一世從相愛到相恨，死之前帶著誤會轉生，上天給他們再活一次的機會，在第二世中，他們原想著避開彼此，沒想到卻又糾纏在一起，微博瘋傳一段趙今麥踮腳吻上張凌赫的短片，張凌赫突然轉身看她，她笑場喊，「太遠啦！」畫面可愛又甜蜜。

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張凌赫在劇中飾演芝麻小官裴文宣，因和長公主李蓉（趙今麥 飾）結婚變得位高權重，在第一世中，兩人因誤會慘死，轉生之後，有了再一次認識彼此的機會。網路上瘋傳一段影片，兩人準備拍攝甜蜜吻戲，張凌赫調皮問她，「搆得著嗎？」趙今麥不甘示弱說，「搆得著！」

結果即便踮腳還是親不到，這時候張凌赫轉頭看她，讓她瞬間笑場，「太遠啦！」不少粉絲看了都喊，「嗑到了！」、「這兩人的互動太有愛了」、「逗她的樣子好可愛啊」、「這倆真的嗑死我了」。

▲趙今麥（左）親不到張凌赫，求饒喊「太遠啦」。（圖／翻攝自微博）
▲趙今麥（左）親不到張凌赫，求饒喊「太遠啦」。（圖／翻攝自微博）
《度華年》上個月26日開播，由趙今麥、張凌赫、陳鶴一與劉旭威主演，根據墨書白小說《長公主》改編，講述大夏朝的長公主李蓉與當朝首輔裴文宣穿越時空的情感糾葛。26歲的張凌赫，以《少女大人》在演藝圈闖出知名度，接著主演《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《雲之羽》都讓他的人氣水漲船高；21歲的趙今麥是童星出身，8歲時以電視劇《不能沒有娘》出道，清純外型氣質出眾，過去大多以演電影為主，後來接連演過幾部電視劇《初戀那件小事》、《在暴雪時分》等讓更多的觀眾認識她。

▲張凌赫（左）、趙今麥（右）有最萌身高差，CP感十足。（圖／翻攝自微博）
▲張凌赫（左）、趙今麥（右）有最萌身高差，CP感十足。（圖／翻攝自微博）

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