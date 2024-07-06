直擊／MAMAMOO輝人穿熱褲辣秀大腿根！跳到滿身汗「胸前全濕了」
高雄啤酒音樂節從5日開始一連3天在高雄夢時代正對面廣場舉辦，除了台灣藝人之外，第2天也請來多組大咖韓星，包括MAMAMOO輝人、EXO CHEN、EXO XIUMIN。今（6）日稍早輝人穿著超短熱褲上台，一連演唱多首〈water color〉、〈trash〉、〈in the mood〉等，台下粉絲也大聲應援，感受到大家熱情的輝人，也跳到大汗淋漓，身上的軍綠色T恤胸前更是濕了一塊。
記者朱祖儀／高雄報導
輝人一上台隨即帶來3首歌曲，包括〈water color〉、〈trash〉、〈bite me〉，在台上又唱又跳，她也隨著舞蹈甩動頭髮，看起來既性感又撩人。雖然她這次上台只是穿著簡單的T恤，不過可以看到她的短褲一路開到大腿根，屁股蛋也若隱若現，且似乎因為現場太熱了，可以看到她的T恤都被汗浸濕了。
輝人看到粉絲的熱情，表示自己會更努力演出，也感覺更炙熱了，還說「其實韓國現在也很炎熱，不過高雄根本是酷暑，希望大家不要中暑了」，她還笑說，自己流了很多汗，「像是淋到雨一樣」。
輝人表示，自己2024年上半年活動滿滿，從2月到6月都很忙，一開始是個人演唱會，後來還有世界巡迴，當時也有來到台灣，在演唱會的過程中可以感受到台灣的熱情。而在演唱會之後，可以透過這次機會再次站到舞台上，讓她覺得很開心，也從大家的熱情中得到很多能量。而她唱到最後階段時，歌迷也都感覺非常不捨，親民的輝人則主動提議要和歌迷們一起合照，相當暖心。