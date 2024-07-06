直擊／EXO Chen秘婚當爸後首來台！唱2超夯OST 1舉動讓粉絲融化
高雄啤酒音樂節從5日開始一連3天在高雄夢時代正對面廣場舉辦，這次請來8組韓國藝人，今（6）日登場的是MAMAMOO輝人、EXO XIUMIN、EXO Chen。而壓軸的Chen今日登場就連唱多首抒情歌，看到台下的粉絲都拿著手燈也讓他非常感動，最後他還唱了《沒關係，是愛情啊》和《太陽的後裔》的OST，不過他唱到一半，卻突然叫大家安靜，原來是為了告白說「我愛你們」，讓粉絲全都融化。而這次也是他爆出秘婚當爸之後，首度來台開唱。
記者朱祖儀／高雄報導
Chen緊接著在隊友XIUMIN的後面登場，一上台就帶來完全不一樣的表演，抒情演唱〈Empty〉。唱完之後，他也向大家打招呼，表示今天非常開心且幸福，「終於和大家見面了，真的好想念大家，非常感謝大家來參加，有機會站在舞台上表演給大家看，我也是心存感激」。這次也是他秘婚、當爸爸之後，首度來台灣開唱，不過可以看到台下粉絲仍相當熱情，不斷揮舞著EXO的手燈。
Chen表示，原本表演時都很集中，所以沒辦法好好聽大家的聲音，但今晚粉絲們的尖叫聲，真的讓他抵擋不了，「我記憶中的台灣都沒有變，我覺得只在舞台上實在太可惜了」，很希望可以再多唱幾首歌給粉絲聽。
到了表演尾聲時，Chen還帶來兩部夯劇的OST，包括〈Best Luck〉、〈Everytime〉，由於這2首歌在台灣都非常受歡迎，因此台下的粉絲全都跟著一起合唱，不過〈Best Luck〉唱到一半的時候，他突然在台上比噓，要大家安靜一下，接著對著歌迷告白「我愛你們」，瞬間讓台下的粉絲融化。最後在離開前，他也說「各位的眼神、微笑、熱情、香氣，我都不會忘記的，謝謝大家參加音樂節，讓我可以當這次音樂節的壓軸歌手 」。