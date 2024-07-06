直擊／EXO XIUMIN台上突下跪！狂比愛心：之後要偷偷來台灣旅遊
高雄啤酒音樂節從5日開始一連3天在高雄夢時代正對面廣場舉辦，不只有超過30組台灣藝人登場，這次也請來多名大咖韓星，包括MAMAMOO輝人、EXO CHEN及EXO XIUMIN等人。今（6）日XIUMIN登場後賣力唱跳，唱到嗓子都啞了，而寵粉的他還在台上下跪，對著粉絲狂比愛心，並透露之後想要帶著爸媽偷偷來台灣旅遊，如果粉絲在路上遇到他，希望大家不要主動上前打招呼，直說「我會害羞啦」。
記者朱祖儀／高雄報導
XIUMIN今天一上台就非常嗨，大跳〈FEEDBACK〉、〈SERENITY〉等，瞬間流得滿身大汗，他表示得知可以參加這次啤酒音樂節之後，就覺得非常期待，也很想見高雄的粉絲，很好奇到底是怎麼玩的，沒想到一進到休息室就看到桌上放著啤酒，不過因為他要表演，所以只能忍耐不喝。
而寵粉的XIUMIN在台上也非常熱情，不斷對粉絲比著各種不同姿勢的愛心，中間更一度跪下來比心，粉絲看到無不尖叫連連。接著他唱到〈Love Letter〉時走到前面的延伸舞台，也幾乎站在舞台邊邊，希望可以離粉絲更近一點。
XIUMIN也說，本來打算表演結束後就要離開了，不過看到粉絲的熱情，想要再多待一下，還要台下粉絲推薦台灣美食，大家紛紛大喊「小籠包」、「牛肉麵」、「芒果冰」等，希望他可以都品嚐一下。他也一直強調，因為太捨不得大家了，所以一直不想離開舞台，還說想要之後帶爸媽偷偷來台灣玩，希望大家如果認出他的話，可以用暗示的就好，否則他會害羞，也希望下次到台灣的時候，已經有新歌和大家見面了。