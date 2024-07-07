詹皇終於和Curry當隊友！LBJ興奮之情藏不住　開心笑說：是時候了

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去James和Curry都曾代表美國籃球隊參賽，James生涯贏得過2枚奧運金牌，Curry贏得過2枚FIBA世界盃金牌。不過他們並沒有在國家隊同隊過，在NBA賽場上更是永恆的對手，4度在NBA總冠軍賽上交手。
不過當美國隊於今年7月底開始2024年巴黎奧運征程時，兩人將攜手奮戰。昨天當他們在拉斯維加斯訓練營相遇時，James向Curry傳達了一條簡單的訊息，說他們終於能夠在同一支球隊打球，並互相打招呼。
終於和Curry當隊友 詹皇：是時候了
將與地表最強射手當隊友，LeBron James一到賭城就笑容滿面地和Curry擁抱致意，並且表示：「是時候了（About time… About time）。」Curry聽到後也開心的笑出聲，當時在場的還有Kevin Durant。
本屆巴黎奧運美國男籃名單有：LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant、Anthony Davis、Joel Embiid、Jayson Tatum、Devin Booker、Tyrese Haliburton、Anthony Edwards、Jrue Holiday、Bam Adebayo、Kawhi Leonard。這12人要試圖完成衛冕，幫助美國隊拿下男籃項目的金牌。