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詹皇終於和Curry當隊友！LBJ興奮之情藏不住　開心笑說：是時候了

▲LeBron James和Stephen Curry過去並沒有在正式比賽成為隊友的機會，這次一同代表美國男籃出征巴黎奧運，終於有機會同隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James和Stephen Curry過去並沒有在正式比賽成為隊友的機會，這次一同代表美國男籃出征巴黎奧運，終於有機會同隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人隊前鋒 LeBron James和金州勇士隊後衛Stephen Curry是NBA場上最優秀的2名籃球運動員,。兩人都曾4次奪得NBA總冠軍，退役後毫無疑問將入選奈史密斯籃球名人堂。兩人過去並沒有在正式比賽成為隊友的機會，這次一同代表美國男籃出征巴黎奧運，終於有機會同隊，詹皇也在現身賭城拉斯維加斯訓練營時和Curry意味深長的說了一句：「是時候了！」

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詹皇、Curry對抗多年　本屆奧運成隊友

過去James和Curry都曾代表美國籃球隊參賽，James生涯贏得過2枚奧運金牌，Curry贏得過2枚FIBA世界盃金牌。不過他們並沒有在國家隊同隊過，在NBA賽場上更是永恆的對手，4度在NBA總冠軍賽上交手。

不過當美國隊於今年7月底開始2024年巴黎奧運征程時，兩人將攜手奮戰。昨天當他們在拉斯維加斯訓練營相遇時，James向Curry傳達了一條簡單的訊息，說他們終於能夠在同一支球隊打球，並互相打招呼。

▲Stephen Curry生涯首次代表美國男籃出征奧運，老對手「詹皇」LeBron James期待和他當隊友，見面時直說：「是時候了」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry生涯首次代表美國男籃出征奧運。（圖／美聯社／達志影像）
終於和Curry當隊友　詹皇：是時候了

將與地表最強射手當隊友，LeBron James一到賭城就笑容滿面地和Curry擁抱致意，並且表示：「是時候了（About time… About time）。」Curry聽到後也開心的笑出聲，當時在場的還有Kevin Durant。

本屆巴黎奧運美國男籃名單有：LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant、Anthony Davis、Joel Embiid、Jayson Tatum、Devin Booker、Tyrese Haliburton、Anthony Edwards、Jrue Holiday、Bam Adebayo、Kawhi Leonard。這12人要試圖完成衛冕，幫助美國隊拿下男籃項目的金牌。


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