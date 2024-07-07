歐國盃／英格蘭又從地獄爬回來！PK大戰5：3勝瑞士　連兩屆闖4強

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上半場英格蘭延續一貫的橫傳打法，Saka在邊線多次突破組織攻勢，但始終未能打破瑞士的防線，由Harry Kane、Jude Bellingham及Phil Foden組成的鋒線也無法造成對手威脅，半場踢完雙方維持0：0平手。
下半場戰況膠著，瑞士搶回不少控球權。第75分鐘Dan Ndoye傳中，球剛好打在英格蘭後衛Stones身上而改變行徑方向，此時Breel-Donald Embolo一腳滑鏟踢進門網，瑞士以1：0領先。
陷入落後的英格蘭隨即展開反攻，並大幅換將試圖挽回頹勢，此戰表現搶眼的Saka跳出來扮英雄，在第80分鐘於禁區外左腳勁射，皮球穿越後衛應聲入網，英格蘭將比數扳成1：1平手，也把比賽帶入延長賽。
延長賽上半場英格蘭擺出5後衛拚防守，第94分鐘Declan Rice一次遠射，被瑞士門將Yann Sommer撲出。進入延長賽下半場，瑞士老將Xherdan Shaqiri替補上陣，並在第116分鐘開角球直接攻門，但剛好打在門柱上，2分鐘之後，瑞士Zeki Amdouni殺入禁區起腳射門，英格蘭Jordan Pickford成功解圍。
PK大戰英格蘭5：3勝出 連2屆踢進4強
經過正規90分鐘，以及延長賽30分鐘的較量，兩隊維持1：1局面，最終以PK大戰決勝負，瑞士第一點Manuel Akanji就射丟12碼，被Pickford擋下成為致命關鍵，而英格蘭在PK大戰五點全數命中，連2屆奪4強門票，至於下一戰對手將是荷蘭與土耳其之間的勝方。