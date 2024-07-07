鄭文燦涉貪對民進黨「短空長多」 矢板明夫讚司法獨立：不護短
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例對於職務上行為受賄等罪嫌，桃園地檢署昨（6）日向桃園地方法院聲請羈押禁見，法院稍早召開羈押庭，裁定以新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，
國際中心徐筱晴／綜合報導
矢板明夫6日晚間在臉書上發文指出，「今天（6日）最大的新聞，是民進黨的重要人物、海基會董事長鄭文燦，因涉嫌貪污被聲押交保這件事情。」他表示，由於檢方事先沒有走漏風聲，所以這件事情出乎很多人意料。目前此事有很多細節還不是很清楚。而且，已經進入了司法程序，所以「對鄭文燦是否真的有犯罪這件事情暫不作評論。今天，不管是民進黨還是總統府，都已經表態『尊重司法』。」
矢板明夫續指，至少可以看出，台灣的司法是有相對獨立性的。「只要涉嫌犯罪，無論你屬於哪個政黨，都會受到調查。一些支持在野黨的評論人士常說的，台灣的司法是『辦藍不辦綠』、「綠能你不能』等說法，是不存在的。」他進一步指出，甚至有一些評論人士說這件事是「綠營內訌」。「這是一種非常嚴厲的指控。如果沒有具體證據就這麼說，在很多國家，是要負法律責任的。」
矢板明夫認為，這件事情對民進黨來說是「短空長多」。短期或許對民進黨的聲譽會有一定的影響，但是長遠來看，可以證明民進黨執政團隊不護短。如果司法最後真的證明鄭文燦確實有貪污的行為，那麼，民進黨一定會「大義滅親」，讓民眾看到其「對腐敗零容忍」的決心。不像某些在野黨，將有犯罪前科的人放在重要的位子上，還對其言聽計從。
最後，矢板明夫強調，鄭文燦案在這個時候引爆，最令人擔心的是，社會關心的焦點可能被轉移到案情的一些細節上。致使在立法院的攻防被忽視，一些親中的法案、破壞台灣民主制度的法案被在野黨暗渡陳倉。「杜絕貪腐、懲治貪腐非常重要。但是同時，大家要記得，捍衛民主和自由，更加重要。」