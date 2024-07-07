12星座一周運勢／獅子座有好事發生　射手座好運連連「無往不利」

🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周要注意給人家的印象，或是別人發現你有什麼難搞的地方會很扣分喔。工作上進度有點卡住；感情上小心戀情喊停。
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本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周要注意給人家的印象，或是別人發現你有什麼難搞的地方會很扣分喔。工作上進度有點卡住；感情上小心戀情喊停。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周你會對現有的事物不太滿意，覺得不夠優、不夠好，不符合你的期望。工作上有點不滿；感情上對現在的對象、感情狀態不甚滿意，或是沒有動靜。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是在復合期或是追求中容易被打槍，或是碰冷釘子。工作上小心失望、受傷，只能放棄；感情上對方有難以接受的點。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周人際關係上別人對你很表面，實際上很嚴苛，你會很受傷喔。工作上注意職場環境不友善、或是人家案子、訂單不給你；感情上小心因為第三者，關係出問題。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情工作方面有好事發生，有機會、有桃花、有人追，要審視對方的品質。工作上有你不會接受的東西，你可能會覺得是個爛機會；感情上有桃花出現，只是你可能不喜歡。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方沈默、沒有答案，不表態，你會乾脆就擱著、擺一邊。工作上有點被動，多放些心思在工作上；感情上還在曖昧、模糊的階段，互相猜心。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周凡事都還在商討的階段，需要談、需要溝通，花在溝通的時間比較多。工作上速度比較慢，不是爆發型的；感情上談心、了解彼此。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有對象或已婚的，小心另一半有桃花出現，你們的關係開始不穩定。工作上壓力造成的混亂；感情上小心第三者介入。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周好運連連，很受歡迎，你會很開心。工作上無往不利，想要的目標都有機會；感情上現況很好，對方也很好，你會主動的。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周感情方面不甚樂觀，對方可能第一眼就定生死。工作上可能會離職；感情上目前的對象只能先放棄了。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心遇到爛桃花，對方很能聊，也很肯定，卻跟實際上差很多。工作上有點一無所獲；感情上小心遇到玩玩的對象，對方保持距離還有光說不做的傾向。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周小心遇到意外、災害，或是人家的脾氣很大，讓你有點想離開。工作上小心爛事炸開；感情上可能會分開，你會考慮要不要結束。
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