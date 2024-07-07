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炸雞33元！拿坡里12塊炸雞399　必勝客披薩買一送一、達美樂半價

▲7月暑假必吃3大披薩速食優惠！拿坡里12塊炸雞399元，換算一塊炸雞33元；必勝客週末限定披薩「買一送一」再加贈BBQ烤雞或可樂；達美樂外帶披薩都半價，好康一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲7月暑假必吃3大披薩速食優惠！拿坡里12塊炸雞399元，換算一塊炸雞33元；必勝客週末限定披薩「買一送一」再加贈BBQ烤雞或可樂；達美樂外帶披薩都半價，好康一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

7月暑假必吃3大披薩速食優惠！拿坡里12塊炸雞399元，換算一塊炸雞33元划算開吃；必勝客週末限定優惠餐，披薩「買一送一」再加贈BBQ烤雞或可樂；達美樂外帶披薩都半價，吃超飽好康優惠一次整理告訴你。

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📌炸雞33元！拿坡里12塊炸雞399元
拿坡里炸雞專賣店超嗨炸雞優惠吃整個暑假！即日起至8月31日，2桶「六塊炸雞」限時下殺58折，只要399元（原價696元）就爽吃；1桶「六塊炸雞」也有61折、211元（原價348元）優惠。「六塊炸雞」內含3隻雞腿和3塊腿排，有義式、脆皮、辣味和原味可以挑選，相當於4款口味炸雞通通祭出「12塊399元」優惠，換算下來一塊炸雞只要33元就能划算開吃。

現在使用三商i美食卡會員還有獨家優惠「再省10元」！會員在APP上可使用3點領取優惠券，只花201元就能帶回1桶「六塊炸雞」；使用5點則可以388元帶回2桶「六塊炸雞」。提醒大家，即日起至7月23日開放領券，兌換至7月31日。

▲拿坡里「六塊雙饗炸雞桶」特價211元，兩桶六塊雙饗炸雞」下殺399元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞專賣店4款炸雞桶都優惠，12塊炸雞399​​​​​​​元、相當於一塊炸雞只要33元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客「披薩買一送一」再贈送烤雞或可樂​​​​​​​
必勝客週末推出特選優惠餐，外帶大披薩（565元含以上）買一送一、或外送披薩「買大送小」，都再加贈副食4選1，包括BBQ烤雞4翅4腿、黃金和風鱈魚塊(10塊)、厚燒醬烤BBQ(2腿2排)或冰藏起司塔原味2顆＋1.25L可樂，套餐價719元起。

吃不了大套餐的民眾，也可選擇必勝客週末限定6款13吋大披薩特價283元優惠，好康口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮及四小福；火辣墨西哥肉肉和海底總動員則特價310元就開吃。

▲達美樂全台門市不限平假日，外帶「6款大四喜披薩249元起」直接送1.25L大瓶可樂，一顆爽吃4種口味搭配快樂水！必勝客「8款大披薩299元」平日外帶優惠剩3天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「披薩買一送一」再贈送烤雞或可樂​​​​​​​。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂「外帶披薩半價」！
達美樂暑假也有優惠，外帶無論小披薩、大披薩或巨無霸披薩，口味任選、只要1個就享有「半價優惠」​​​；提醒大家，換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費。

▲達美樂天天半價，最新「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，也能划算入手。（圖／達美樂提供）
▲達美樂天天半價，小披薩、大披薩或巨無霸披薩都半價爽吃。（圖／達美樂提供）

暑假必勝客「大披薩199元」延長吃到7/5！達美樂「外帶披薩半價」

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