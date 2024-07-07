李李仁奪北影男配！視訊陶晶瑩被罵「靠X喔」 本人致歉解釋原因
第26屆台北電影節昨（6）日在台北中山堂舉辦頒獎典禮，李李仁憑《周處除三害》奪得最佳男配角，在後台訪問時，他哽咽表示想打電話給老婆陶晶瑩，沒想到對方接了竟罵「靠北喔！」事後陶晶瑩發文致歉，並還原當下狀況，自己大素顏正在遛狗撿「黃金」，一陣混亂中才會不小心爆粗口。
記者薛羽彤／綜合報導
李李仁憑《周處除三害》奪下北影最佳男配角，到後台訪問時他仍情緒激動，表示想打給老婆，當下李李仁打視訊電話給陶晶瑩，透過鏡頭讓她在媒體前露臉，她急喊出「我大素顏啦靠北喔」、「白癡喔你！」李李仁哽咽之餘急忙掛掉電話，夫妻倆的真實互動，逗得全場大笑。
事後陶晶瑩在臉書上發文致歉，當李李仁得獎受訪時，她正在撿狗狗的「黃金」，正在忙又拿著手機視訊，想到自己素顏整個太混亂，「喊了一聲靠北真是不好意思。」最後她也替老公感謝一路上相信他的恩人、給他機會的貴人，大讚老公是很好的演員，最後笑說：「最後有化妝趕去慶功宴。」
李李仁得獎時上台表示，「我沒有想到會站在這裡，感謝出品方，謝謝導演、謝謝烈姐（李烈）找我，我沒有很想當動作演員。」他說到阮經天一度哽咽，感謝因為有他才有站在這邊的陳灰，李李仁坦言自己有點心虛：「覺得《周處》應要得男配的是以文哥（陳以文）、富華哥（袁富華），想把獎給兩位哥分享。」最後不忘感謝太太陶晶瑩，「謝謝她20年來一直幫我做正確的選擇。」