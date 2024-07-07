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高雄美術館豪宅命案！主嫌「關鍵1句話」揭殺人藏屍　母嚇壞報警

▲本月6日下午，高雄市鼓山區美術東六街某大樓，驚傳衣櫃藏屍命案，許男遭陳男持鐵棍毆打致死，屍體對折藏衣櫃至少2天，全案積極偵辦中。（圖／翻攝畫面）
▲本月6日下午，高雄市鼓山區美術東六街某大樓，驚傳衣櫃藏屍命案，許男遭陳男持鐵棍毆打致死，屍體對折藏衣櫃至少2天，全案積極偵辦中。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月6日，高雄市鼓山區美術東六街某豪宅，發生驚悚衣櫃藏屍命案，22歲陳姓男子持鐵棍打死38歲許姓男子，並將屍體對折藏衣櫃至少2天，之後陳男母親驚覺兒子有異狀，詢問之下驚覺發生命案，隨即到派出所報案。警方將陳男帶回偵訊，6日深夜11時許，他突然表示身體不適，被送醫治療，全案積極偵辦中。

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據了解，陳男犯案後精神恍惚，6日下午，要求母親將「衣櫃丟掉」，陳母驚覺不對勁，進一步詢問，陳男才說出「家裡有人死掉」，並指出一度想棄屍但最後放棄。陳母之後打開衣櫃，發現遺體被裝在大型防水收納袋內，且已傳出異味，隨即要求兒子去自首。但陳男卻要求母親別報案，不然會想不開，陳母只好趁機到派出所報案，全案因此曝光。

▲本月6日下午，高雄市鼓山區美術東六街某大樓，驚傳衣櫃藏屍命案，許男遭陳男持鐵棍毆打致死，屍體對折藏衣櫃至少2天，全案積極偵辦中。（圖／翻攝畫面）
▲本月6日下午，高雄市鼓山區美術東六街某大樓，驚傳衣櫃藏屍命案，許男遭陳男持鐵棍毆打致死，屍體對折藏衣櫃至少2天，全案積極偵辦中。（圖／翻攝畫面）
警方獲報趕抵，只見許男遺體、被對折裝袋藏置衣櫃，裸著上身、下半身僅著褲子，身體有多處鐵棍毆打痕跡，初估至少死亡2、3天。陳男到案後，精神恍惚、說詞反覆，並聲稱與許男不認識、不熟悉，並一度供出家住楠梓的姊姊協助藏屍光。由於遺體疑被帶往浴室洗澡滅證才裝袋，警方懷疑，這起命案可能其他有共犯。

6日稍晚，陳男精神狀況略微好轉，表示要律師到場才做筆錄，警方也聯繫陳姊到案說明，深夜11時許，陳男稱身體不適，要求就醫。警方初步調查，陳男與死者許男是朋友關係，許男於2、3週前借住陳男家中，2人同為詐欺車手，陳男供稱，約2天前持鐵棍毆打許男，沒想到許男竟被打死，慌張之下才藏屍衣櫃，而陳男姊姊到案時否認涉案，詳細案發經過還有待調查釐清。

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