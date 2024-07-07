高雄美術館豪宅命案！主嫌「關鍵1句話」揭殺人藏屍　母嚇壞報警

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警方獲報趕抵，只見許男遺體、被對折裝袋藏置衣櫃，裸著上身、下半身僅著褲子，身體有多處鐵棍毆打痕跡，初估至少死亡2、3天。陳男到案後，精神恍惚、說詞反覆，並聲稱與許男不認識、不熟悉，並一度供出家住楠梓的姊姊協助藏屍光。由於遺體疑被帶往浴室洗澡滅證才裝袋，警方懷疑，這起命案可能其他有共犯。
6日稍晚，陳男精神狀況略微好轉，表示要律師到場才做筆錄，警方也聯繫陳姊到案說明，深夜11時許，陳男稱身體不適，要求就醫。警方初步調查，陳男與死者許男是朋友關係，許男於2、3週前借住陳男家中，2人同為詐欺車手，陳男供稱，約2天前持鐵棍毆打許男，沒想到許男竟被打死，慌張之下才藏屍衣櫃，而陳男姊姊到案時否認涉案，詳細案發經過還有待調查釐清。
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