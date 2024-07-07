北捷「國中逃票妹」PO抖音炫耀！遭爆出入坐保時捷、校內頭痛人物
本月1日，台北捷運發生逃票事件，新北市一名就讀國一的女學生，於捷運西門站乘車時，不但未依規定付費購票入站，竟翻越圍欄進站，事後還將逃票過程PO上抖音，並稱「暑假太無聊，只好自己找樂趣」等語，影片引發輿論爭議，對此，台北捷運公司指出，將依法處1500元罰鍰和票價50倍違約金。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該名女學生挑染著紅髮，身穿黑色背心與短褲，進入捷運西門站之後，未依規定購票入站，反而翻越圍欄進站，事後將過程PO抖音引發爭議。而該女學生面對網友輿論撻伐，還回嗆「看看是誰在當正義」，行徑令人搖頭。台北捷運獲報後介入調查，證實案件發生於1日晚間10時許，且違規事實明確，將依大眾捷運法第50條處1500元罰鍰，另依同法第49條規定，處支付票價50倍的違約金。
據《中時新聞網》報導，有網友爆料指出，該名女學生家境優渥，平日出入有保時捷代步，之前還疑似涉及霸凌、持刀傷人，也曾故意在超商做出脫序行為。女學生就讀學校指出，該學生平日為了吸引他人關注，做出許多偏差行為，是校內「頭痛人物」，坦言學校在教育上還有很大進步空間。
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