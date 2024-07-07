快訊／陳慕義再開砲《老狐狸》導演蕭雅全「3度登台沒感謝演員」
2024台北電影獎頒獎典禮，昨（6）日晚間於台北市中山堂圓滿落幕，電影《老狐狸》拿下本屆最大獎項「最佳劇情長片」，先前不滿自己因為「戲分不足」原因沒進入圍名單的演員陳慕義，上台時表示，「《老狐狸》這個片子得了一堆獎，除了演員沒得半個獎以外，全部都得了一堆獎，滿奇怪的。」今日他再度於臉書上發文砲轟導演蕭雅全，「蕭雅全3度登台領獎抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同時『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的。」
記者薛羽彤／綜合報導
陳慕義以《老狐狸》獲得去年金馬獎最佳男配角獎，今年台北電影節卻沒入圍，台北電影節總監李亞梅解釋，是因為陳慕義的戲份太少，讓他不滿砲轟認為是自己台獨的關係。陳慕義發文還原當時入圍名單公布時，導演蕭雅全告訴他，看了評審的名單後不同意這件事跟政治有關，還斥責陳慕義「這樣很不尊重電影節。」
昨日《老狐狸》獲台北電影節最佳導演、最佳編劇、最佳攝影、最佳造型設計、最佳劇情片5項大獎，唯二提名最佳男主角白潤音、最佳女配角劉亦兒沒獲獎，陳慕義不滿蕭雅全3度上台卻沒感謝演員，「也就是說，這部劇情片攮刮了各項大獎，演員卻沒一個得獎。蕭雅全3度登台領獎抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同時『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的。」
陳慕義去年拿下金馬獎最佳男配角獎，因得獎感言說出「我堅持相信台灣是一個獨立的國家」，慘遭封殺沒有工作。北影入圍名單公布後，卻沒有陳慕義的名字，讓他痛批「我相信這要是沒有政治考量，這是看到鬼啦。」並3度發文開嗆北影。