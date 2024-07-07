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洋基14：4痛宰紅襪！新秀Ben Rice猛敲單場三響砲　成隊史第一人

▲MLB美國職棒今（7）日紐約洋基續在主場迎戰波士頓紅襪，條紋軍團近期狀態低迷，此戰他們則靠著26歲的大齡新秀Ben Rice，猛敲個人生涯首度單場三響砲，終場率領球隊以14：4大勝紅襪，洋基也總算是終止近期4連敗低潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒今（7）日紐約洋基續在主場迎戰波士頓紅襪，條紋軍團近期狀態低迷，此戰他們則靠著26歲的大齡新秀Ben Rice，猛敲個人生涯首度單場三響砲，終場率領球隊以14：4大勝紅襪，洋基也總算是終止近期4連敗低潮。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（7）日迎來「世仇對決」二部曲，由紐約洋基續在主場迎戰波士頓紅襪，條紋軍團近期狀態低迷，賽前已苦吞4連敗，但此戰他們則靠著26歲的大齡新秀Ben Rice，猛敲個人生涯首度單場三響砲，成為洋基隊史新秀第一人，一口氣灌進7分打點，洋基全場團隊也掃出14支安打，讓對方投手毫無招架能力，終場就以14：4大勝紅襪，總算是稍稍終止近期球隊低潮

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Rizzo本賽季狀態不佳　Rice獲得機會出賽

本賽季打擊狀況不理想的洋基主戰一壘手Anthony Rizzo，上個月中因不慎在跑壘時與對手發生碰撞，後續傷勢檢查則為右下臂多處疼痛，目前他仍在調整當中，而這也讓Ben Rice這名高齡新秀獲得出賽機會。賽前僅敲出1轟的Rice，今天在首局首打席就開轟，也正式成為洋基隊史自1962年傳奇球星Tom Tresh之後，生涯首年就擁有至少2支首局首打席全壘打的新秀球員

Rice猛敲單場三響砲　成洋基隊史新秀第一人

Ben Rice此戰並沒有打算停下腳步，他在第5局和第7局接連展現火燙手感，分別敲出3分砲，上演難得的「單場三響砲」演出，也讓全場洋基球迷都陷入瘋狂。總計Rice此役對紅襪個人5個打數敲出3支安打，這3安皆為全壘打，一個人包辦7分打點，賽後打擊率也提升至0.294。而Ben Rice今日過後，也締造一項難得紀錄，他正式成為洋基新秀賽季就敲出單場三響砲的第一人，同時也追平洋基新秀單場打點最多的紀錄

Ben Rice也在賽後受訪時說到，今天自己的表現他絕不會忘記，也很高興能幫助球隊贏球，「這絕對是我這輩子，永遠不會忘記的一天。我真的很興奮，這對我們來說是一場重要的勝利、一場出色的反彈勝利，而且是戰勝我的家鄉球隊，所以這感覺很酷。」

洋基總教練Aaron Boone賽後對於Ben Rice的表現，也給予他大力讚賞，「Ben Rice在第一局就用全壘打幫助球隊奠定勝基，之後則為他創造傳奇的一天。這對Rice來說是生涯非常重要的時刻，不過他一路走來總是繳出許多亮眼表現。」


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