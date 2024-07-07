洋基14：4痛宰紅襪！新秀Ben Rice猛敲單場三響砲　成隊史第一人

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本賽季打擊狀況不理想的洋基主戰一壘手Anthony Rizzo，上個月中因不慎在跑壘時與對手發生碰撞，後續傷勢檢查則為右下臂多處疼痛，目前他仍在調整當中，而這也讓Ben Rice這名高齡新秀獲得出賽機會。賽前僅敲出1轟的Rice，今天在首局首打席就開轟，也正式成為洋基隊史自1962年傳奇球星Tom Tresh之後，生涯首年就擁有至少2支首局首打席全壘打的新秀球員。
Rice猛敲單場三響砲 成洋基隊史新秀第一人
Ben Rice此戰並沒有打算停下腳步，他在第5局和第7局接連展現火燙手感，分別敲出3分砲，上演難得的「單場三響砲」演出，也讓全場洋基球迷都陷入瘋狂。總計Rice此役對紅襪個人5個打數敲出3支安打，這3安皆為全壘打，一個人包辦7分打點，賽後打擊率也提升至0.294。而Ben Rice今日過後，也締造一項難得紀錄，他正式成為洋基新秀賽季就敲出單場三響砲的第一人，同時也追平洋基新秀單場打點最多的紀錄。
Ben Rice也在賽後受訪時說到，今天自己的表現他絕不會忘記，也很高興能幫助球隊贏球，「這絕對是我這輩子，永遠不會忘記的一天。我真的很興奮，這對我們來說是一場重要的勝利、一場出色的反彈勝利，而且是戰勝我的家鄉球隊，所以這感覺很酷。」
洋基總教練Aaron Boone賽後對於Ben Rice的表現，也給予他大力讚賞，「Ben Rice在第一局就用全壘打幫助球隊奠定勝基，之後則為他創造傳奇的一天。這對Rice來說是生涯非常重要的時刻，不過他一路走來總是繳出許多亮眼表現。」