Klay Thompson離開勇士　Kerr：很多事不會按照你想要的方式進行

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Thompson在2015年至2022年間幫助勇士隊4奪NBA總冠軍，他和勇士冠軍功勳們已經建立了難以替代的革命情感，Kerr在先簽後換發生前明確表示，他希望球隊能重新簽下Thompson，自從Kerr在2014年被任命為總教練以來，前者就一直為勇士隊效力，「Klay已經成為這裡不可或缺的一部分......我們非常希望他能回來，我非常希望他回來。」
Kerr稱，球隊當然希望能夠留下Thompson，只可惜最終未能如願，「我們祝Klay一切順利，我們愛他，我們會想念他，Klay，如果你正在看，真的謝謝你所做的一切。」
外界對K湯太嚴格？Kerr為子弟兵說話
雖然最促使Thompson離開勇士的想法很複雜，但合約年限和年薪是雙方產生分歧的重要原因。他在2023-24賽季，出賽77場例行賽，場均拿下17.9分3.3籃板2.3助攻，投籃命中率43.2%。
Kerr談及此事時也表達了自己的觀點：「過去幾個賽季對他來說太艱難了，我很驚訝他能從那麼嚴重的傷病中恢復過來，然後幫助我們拿下另一座總冠軍，有趣的一點是，很多人都說Klay度過了一個糟糕的賽季，但是大家可以看看他的數據，現在很多擁有這種數據的球員能簽下2.2億的合約。」
Kerr認為外界對於Thompson太嚴格了，勇士隊嘗試幫助他度過這些時期，可惜最終未能留下他。不過他也認為對於Thompson來說，做出一些改變是很有意義的。
「我從來沒有過這種幻想，那就是這個團隊在繼續一起共事5、6年，Stephen Curry、Draymond Green和我會一起退役等等．．．我從來沒這麼想過。我在聯盟已經待了很長一段時間了，無論是在芝加哥公牛還是其他球隊，當王朝球隊走到結尾時是很艱難的，但最重要的是關係會持續下去，記憶會存續下去，Klay有一天會在球館外有一座雕像，他會受到教練、隊友和球迷的喜愛。這永遠都不是件讓人欣然接受的事，但我們會好起來的。」Kerr最後以此作為結尾。