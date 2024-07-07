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「冷心低壓」逼近台灣！午後雷雨下到晚上　今明3地區小心豪大雨

▲今明兩天「冷心低壓」逐漸接近並通過，午後的對流增強，導致雷雨範圍廣、時間較長。（圖／記者周淑萍攝）
▲今明兩天「冷心低壓」逐漸接近並通過，午後的對流增強，導致雷雨範圍廣、時間較長。（圖／記者周淑萍攝）

記者張志浩／綜合報導

近期台灣氣溫仍居高不下，午後也會有雷雨傾瀉，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今明兩天（7/7、7/8）「冷心低壓」逐漸接近並通過，導致午後對流強度增加，中央氣象署也提醒，中南部地區、北部山區將有大雨，中南部山區更要留意豪雨，民眾外出務必攜帶雨具，隨時觀察天候變化。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週六（7/13）台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，而太平洋高壓則讓天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日各地高溫約在攝氏36至38度左右，北部攝氏25至37度，中部攝氏22至37度，南部攝氏23至38度，東部攝氏24至36度。

▲今日午後大雷雨遍佈全台，尤其在中南部、北部山區雨勢最為劇烈。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲今日午後大雷雨遍佈全台，尤其在中南部、北部山區雨勢最為劇烈。（圖／翻攝中央氣象署官網）
吳德榮說明，今、明兩天「冷心低壓」逐漸接近並通過，「冷心低壓」的特色是「高空氣溫降低，大氣上冷下暖」，會增加午後對流強度，應注意局部「大雷雨」，包括雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

吳德榮提及，週二至週五（7/9至7/12）大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區，仍應注意局部「大雷雨」的威脅，週六起太平洋高壓逐漸增強，午後對流強度被削弱，因此雨區範圍縮小、氣溫更加炎熱。

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