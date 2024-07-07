陳慕義20年前入圍金馬 「1原因」沒人敢找：生活更窘困了
2024台北電影獎頒獎典禮，昨（6）日晚間於台北市中山堂圓滿落幕，電影《老狐狸》拿下本屆最大獎項「最佳劇情長片」，先前不滿自己因為「戲分不足」原因沒進入圍名單的演員陳慕義，不滿片子得了一堆獎，結果演員沒得半個獎，就連導演蕭雅全3度上台也都沒提到演員。陳慕義曾在2003年提名金馬男配，但那時候他已經47歲，沒有人敢找他演戲，生活反而更窘迫。
記者李欣容／台北報導
67歲男星陳慕義2003年因《黑狗來了》入圍金馬獎男配角獎，本來以為有了這個經歷，戲約會變多，但結果卻無人問津，陳慕義曾說，「因為年紀太大了。」但他不放棄，2006年就以《快樂出航》獲得金鐘獎迷你劇集最佳男主角獎，事隔17年，才又在2023年以電影《老狐狸》獲得最佳男配角，打敗《富都青年》的陳澤耀、《本日公休》的傅孟柏、《年少日記》的陳梓樂以及《白日之下》的林保怡。
當時他在金馬台上說，「大家都準備好了，我沒有什麼道理不把戲演好。」整段發言除了獲得滿堂彩，也被不少觀眾封為「史上最佳得獎感言」，最後他還不忘點出拍攝現場，有兩個整天站在螢幕面前聊天、抽菸、講秘密的人物，就是導演和製片，也一併感謝。
只是昨日《老狐狸》獲台北電影節最佳導演、最佳編劇、最佳攝影、最佳造型設計、最佳劇情片5項大獎，唯二提名最佳男主角白潤音、最佳女配角劉亦兒沒獲獎，陳慕義不滿導演蕭雅全3度上台卻沒感謝演員，在臉書開砲「也就是說，這部劇情片攮刮了各項大獎，演員卻沒一個得獎。蕭雅全3度登台領獎抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼，他應該同時『不同意』這部劇情大片是有什麼演員幫忙撐起來的。」
陳慕義小檔案
生日：1956年9月29日（67歲）
兒女：2女
出道日期：1984年
代表作：《下一站，幸福》、《甘味人生》、《鏡子森林》、《快樂的出航》、《通靈少女》、《老狐狸》