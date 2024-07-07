鄭文燦500萬交保！黃揚明看法院新聞稿 直呼這句超怪：為什麼？
本月6日，前桃園市長鄭文燦，疑涉入林口工五擴大用地弊案收賄，遭桃園地檢署聲押，桃園地院裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海，桃園地檢署也當庭提出抗告。對此，桃園地院也發布新聞稿，說明裁定交保原因，資深體人黃揚明指出，看到桃園地院新聞稿之後，直言其中一句「怪怪的」，忍不住問發文質問「為什麼？」
記者林盈君／綜合報導
據了解，桃園地院新聞稿指出，由於案發時間距今長達7年之久，相關監聽譯文及蒐證照片已詳如卷內所示，認無羈押必要，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。黃揚明於臉書發文指出，為什麼發生這麼久了，還有監聽與蒐證照片？為何要等到賴總統上任之後才啟動？文末並tag「溫馨」2字。對此有網友指出「黨內互鬥？」、「檢察官與法官背後來自不同勢力的鬥法？」、「派系勢力惡鬥」。
桃園地院發布新聞稿表示，第一，就聲請意旨被告鄭文燦涉犯洗錢防制法罪嫌部分，依被告鄭的供述及聲請書所附相關供述及卷證資料，難認被告鄭所收受的新台幣500萬元款項，於2017年9月收受後至2018年8月交還廖男的期間，這筆款項有何變更形式等情事，難認此部分有何掩飾、隱匿犯罪所得之情節，此部分認無犯罪嫌疑，因此將羈押聲請予以駁回。
地院指出，就聲請意旨被告鄭文燦涉犯不違背職務收受賄賂、洩密罪嫌部分，被告雖否認犯行，惟有聲請書附件所載的相關供述及非供述證據資料可佐，此部分犯罪嫌疑重大，然參同案3名廖姓被告、侯姓男子等已經院方裁定羈押禁見，而楊男高齡近90歲，裁定具保並限制住居及禁止與相關人員聯繫等。
地院說明，由於案發時間距今長達7年之久，相關監聽譯文及蒐證照片已詳如卷內所示，認無羈押必要，並考量楊男的具保金額，准以新台幣500萬元具保，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。