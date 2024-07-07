X世代想60歲退休！但近5成自認除非奇蹟出現　2關鍵讓他們退不得

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為了達到退休目標，他們平均每年從年收入中儲蓄17%。然而調查顯示，若想在累積退休存款中更有優勢，最好的方法是開始分析個人的投資計劃和習慣。法盛投資管理調查結果顯示，平均而言，X世代對自己的投資持樂觀態度，並且預期長期報酬可達到13%，但是對於風險的錯誤判斷、關於被動投資與債券的認知落差，很可能會打擊他們對於高報酬的期待。
值得注意的是，目前影響X世代退休思考的2大關鍵問題就是「通膨」與「債務」。短期而言，他們正面臨通膨帶來的現實，83%的X世代投資人表示，最近的通膨浪潮顯現出物價上漲對他們的退休保障構成了多大的威脅。近七成（69%）認為通膨削弱了他們為退休儲蓄的能力，而有55%受訪者表示日常開支提高令他們儲蓄金額下降。
雖然通膨是一種相對短期的現象，但還有另一個影響X世代退休前景的長期隱患，則是公共債務。事實上，超過3/4的X世代（77%）擔心，公共債務的增加將導致退休福利減少。即使是小幅度的削減也可能產生重大影響，有近六成（58%）受訪者認為，如果缺少了退休福利將很難維持生計。
然而，法盛的調查數據也發現，X世代保留了過多的現金部位，在過去長時間低利率環境影響下，對於債券運作的了解並不足。 當被問及利率和債券時，只有2%的X世代受訪者了解到更高的利率可能導致手中持有的債券價格下跌，而以目前利率所購入新債券的未來收益潛力將更高。 因此，近四39%的人表示希望了解不同類型的債券是如何運作的。而目前有61%的人認為投資股票比投資債券更有趣。
研究結果也顯示，在指數基金方面也需要更多的教育，因為像其他投資人一樣，X世代對被動投資的風險做出了廣泛的假設，而在人生的這個階段，誤解可能會帶來昂貴的代價。總體而言，有64%的X世代了解指數基金旨在提供與市場相當的回報，但並非所有人都看到成本的問題，只有54%的人認為指數基金更便宜。更有61%的人認為指數基金風險較低，而67%的人認為在市場下行時保護他們。這種觀點可能具有風險，因為指數基金的回報會上下波動。
面對這複雜的情況，有56%的 X世代表示他們需要專業建議，涵蓋實現廣泛的財務規劃目標（48%）到更具體的退休收入計劃（44%）等各方面。
法盛投顧總經理陳家銘（James Chen）表示，隨著退休年齡靠近，X世代需要開始更具體地討論，如何利用自己積累的資產在退休後帶來可持續的收入。雖然許多這一代的人接受自己可能需要工作到比預期的更晚，但實際上並不容易。畢竟，職涯晚期
遭到裁員、為照顧年邁父母或生病的孩子而退出職場、又或是因疾病或失能導致無法繼續工作，都可能會擾亂退休儲蓄計劃。
雖然X世代仍面臨著波動的經濟環境，但現在行動還不算太晚。陳家銘認為，應該把這個新里程碑視為一個機會，用來壓力測試一下自己對於退休資金和支出的假設，並建立一個切實的財務計劃，不僅考慮工作年限後收入如何變化，也要考慮生活開銷可能的變化。
這項調查包括法盛投資管理「全球個人投資者調查」由CoreData Research於2023年3月和4月調查包括來自23個國家的8550名投資人、2021年3月和4月調查包括來自24個國家的8550名投資人及2019年2月和3月調查包括來自25個國家的9100名投資人；法盛投資管理《全球財務專業人士調查》由CoreData Research於2022年3月和4月調查包括來自16個國家的2700名受訪者。