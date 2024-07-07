大谷翔平本季第28轟出爐！大聯盟生涯200轟近了 道奇5：3釀酒人

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道奇首局就有攻勢 Smith延續手感敲兩分砲
不過道奇的回應來得很快，一局下開路先鋒大谷翔平先是先到四壞保送上壘，隨後捕手Will Smith則是延續前役個人敲出三響砲的火燙手感，此戰再度敲出全壘打，這是一發兩分砲，也護送大谷回到本壘得分。道奇隨後再靠著Andy Pages的滾地球護送隊友回來得分，道奇在第一局就攻下3分。
大谷翔平第三打席在4局下一、二壘有跑者時登場，再度選到四壞球保送，第四打席6局下大谷則掃出三壘安打。釀酒人8局上靠著強打Christian Yelich的陽春砲扳平比數，但8局下他則錯失沒收Miguel Vargas全壘打的機會，讓小白球越過大牆，道奇超前比數，隨後大谷翔平也敲出全壘打，個人本季第28轟正式出爐，這是道奇單局出現的第2轟，也將分差拉開至5：3。道奇9局上則換上Alex Vesia接替投球，而他也不負眾望送給對手三上三下，幫助球隊再度搶下勝利。
大谷翔平此戰擺脫低潮 5次上場打擊通通上壘
而日籍球星大谷翔平此戰則擺脫前役5打數沒有敲安的低潮，今日比賽個人5次上場打擊通通站上壘包，敲出2支安打，包含一支三壘安打跟8局下的全壘打，並選到3次保送，賽後個人打擊率則稍升至0.316。