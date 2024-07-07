詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見　LBJ莞爾笑說：是時候了

大谷翔平本季第28轟出爐！大聯盟生涯200轟近了 道奇5：3釀酒人

▲MLB美國職棒洛杉磯道奇今（7）日續在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊，此戰道奇日籍球星大谷翔平擺脫個人前役5打數沒有安打的低潮，在8局下第5次上場打擊時一棒敲出中外野方向全壘打，個人本季第28轟出爐，道奇終場則以5：3再度擊敗釀酒人。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒洛杉磯道奇今（7）日續在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊，此戰道奇日籍球星大谷翔平擺脫個人前役5打數沒有安打的低潮，在8局下第5次上場打擊時一棒敲出中外野方向全壘打，個人本季第28轟出爐，道奇終場則以5：3再度擊敗釀酒人。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（7）日續在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊，此戰道奇日籍球星大谷翔平擺脫前役5打數沒有安打的低潮，在8局下第5次上場打擊時，敲出中外野方向全壘打，個人本季第28轟出爐，這是他大聯盟生涯的第199支全壘打，距離成為日籍球員史上第一人200轟紀錄，大谷如今僅差1轟就能達成。而道奇終場則是靠著投手群的成功守成，在自家主場再度以5：3再度擊敗釀酒人，笑納2連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽道奇推派35歲老將James Paxton先發，至於釀酒人則派出Freddy Peralta迎戰。雙方在首局都有攻勢，釀酒人一局上靠著Willy Adames在兩出局二壘有人情況下，敲出適時安打，幫助球隊首開紀錄，取得1：0領先。

道奇首局就有攻勢　Smith延續手感敲兩分砲

不過道奇的回應來得很快，一局下開路先鋒大谷翔平先是先到四壞保送上壘隨後捕手Will Smith則是延續前役個人敲出三響砲的火燙手感，此戰再度敲出全壘打，這是一發兩分砲，也護送大谷回到本壘得分。道奇隨後再靠著Andy Pages的滾地球護送隊友回來得分，道奇在第一局就攻下3分。

大谷翔平第三打席在4局下一、二壘有跑者時登場，再度選到四壞球保送，第四打席6局下大谷則掃出三壘安打。釀酒人8局上靠著強打Christian Yelich的陽春砲扳平比數，但8局下他則錯失沒收Miguel Vargas全壘打的機會，讓小白球越過大牆，道奇超前比數，隨後大谷翔平也敲出全壘打，個人本季第28轟正式出爐，這是道奇單局出現的第2轟，也將分差拉開至5：3。道奇9局上則換上Alex Vesia接替投球，而他也不負眾望送給對手三上三下，幫助球隊再度搶下勝利。

大谷翔平此戰擺脫低潮  5次上場打擊通通上壘

而日籍球星大谷翔平此戰則擺脫前役5打數沒有敲安的低潮，今日比賽個人5次上場打擊通通站上壘包，敲出2支安打，包含一支三壘安打跟8局下的全壘打，並選到3次保送，賽後個人打擊率則稍升至0.316。


大谷翔平熄火沒關係！Will Smith狂轟三響砲　道奇8：5釀酒人

道奇教頭和大谷翔平感情好！互送生日禮物稱：他不想要太大的慶祝

大谷翔平生日不好過！3打數無安還吞3張老K　道奇3：9慘敗響尾蛇

大谷翔平喜迎30歲生日！社群感謝球迷票選　明星賽預計棒次也曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載