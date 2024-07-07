高雄豪宅「衣櫃藏屍」案！警追查再逮3共犯 嫌犯胞姊疑涉幫藏屍
6日下午4時許，高雄鼓山區美術館豪宅，發生驚悚衣櫃藏屍命案，38歲許姓男子疑似與22歲陳姓男子有債務糾紛，遭陳男毆打致死，屍體對折裝入防水收納袋藏置衣櫃。陳男被逮後供稱，自己的姊姊也是共犯、協助藏屍，警方隨後逮捕陳男姊姊、姊姊男友、及2名友人到案，其中1名友人排除嫌疑，詳細案情仍待進一步調查釐清。
記者林盈君／綜合報導
警方初步了解，陳男將許男遺體藏置衣櫃內，當時陳男姊姊、還有1名男性友人均在場，陳男姊姊協助弟弟藏屍，陳男姊姊的男友則在屋外，案發後立即將姊姊載離現場。據了解，陳男與許男為詐團車手，許男疑為躲避債務，約2、3周前入住陳男家，但雙方疑因黑吃黑爆發糾紛，陳男持鐵棍毆打許男致死。
警方初步勘驗現場，發現許男遺體被清洗過，且裝進大型防水收納袋內，警方懷疑陳男1人無法完成，研判可能有其他共犯。陳男落網後，供稱姊姊是幫兇並協助藏屍，警方追查後，逮捕陳男姊姊、姊姊男友、1名男姓友人到案，全案積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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