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鞋槓人生／主持人買鞋經驗大公開！18哥同場加碼分享殺價小秘訣

▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（7）日迎來第41集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，來向讀者朋友們分享自身在購買潮鞋上的經驗，以及過去殺價成功的小祕訣。（圖／記者吳忠育攝）
▲NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（7）日迎來第41集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，來向讀者朋友們分享自身在購買潮鞋上的經驗，以及過去殺價成功的小祕訣。（圖／記者吳忠育攝）

記者陳品翔/綜合報導

NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（7）日迎來第41集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，來向讀者朋友們分享自身在購買潮鞋上的經驗。而究竟在買賣球鞋方面主持人們有什麼「秘訣」，以及怎樣有機會能用較低的價格，買到自己心儀的球鞋，詳細內容也歡迎讀者朋友們可以在每週日早上10：00，準時在YouTube頻道上鎖定《鞋槓人生》。

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一句話展現收鞋經歷　18哥稱液態氣墊

主持人們首先在節目上進行一個小遊戲，那就是用一句話來展現自己收球鞋的經歷，呂佳宜則先表示自己為「空軍一號（NIKE AIR FORCE 1）」，因為這是一雙相當經典的球鞋，且還有屬於這雙球鞋的專屬歌曲。而大隻哥則表示自己是「PUMP FURY OG 97」，至於18哥則表示「液態氣墊」，那是知名球鞋品牌過去的一個特色，但過去打室外場磨損，也是自己印象很深刻的部分。

主持人呂佳宜隨後則問到，18哥與大隻哥2人過去有沒有特別為了收哪一雙鞋子，而跑到國外購物的經驗，大隻哥則表示：「我是沒有特地跑過，但是有到國外突然找到自己夢想中的一雙鞋的經驗。當時是去美國拉斯維加斯玩的時候，我突然看到當年Scottie Pippen明星賽全紅的那雙鞋，那一雙是我那個時候一看到，不管多少錢都必須要入手的球鞋。」

國外買鞋有機會再折扣？　主持人分享購物經歷

至於18哥則透露，自己反而不是為了哪雙特別貴的球鞋跑到國外，而是便宜的一次買很多的經驗較多，「我那時是在關島，關島就有免稅店，然後因為我們本身是採購，對於殺價就有特別的執著。當時我就跟店員說，能不能給我一些折扣，他說我們已經是免稅的價格了。但我隨後則是表示自己是台灣人，並秀出我的一些球鞋收藏給他看，也意外得到額外10%的折扣。」


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