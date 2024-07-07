鄭文燦被辦只是開始？謝龍介爆：還有更多人準備被賴清德清算
前桃園市長、海基會董事長鄭文燦驚傳涉貪遭聲押，桃園地院昨天下午裁定500萬交保，並限制住居、限制出境出海。對此，國民黨立委謝龍介今（7）日直言，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌選擇投靠賴清德，而鄭文燦就是不投靠賴清德所以就被辦，更踢爆「我知道還有很多人準備被他（賴清德）清算」。
記者林怡昕／台北報導
謝龍介今天出席「反惡罷，挺善樑」街頭宣講，受訪時直指罷免制度不公，更提及林右昌很厲害，選擇投靠賴清德，鄭文燦就是不投靠賴清德所以就被辦，「我知道還有很多人準備被他（賴清德）清算」，今天鄭文燦他由自取，做什麼事情自己知道，但是這八年來只有鄭文燦官商勾結嗎？有這個多官商勾結為什麼只殺鄭文燦？後面還有沒有，投靠你的人要不要辦，所以林右昌才趕快投靠。
「賴清德聽到的比我聽到的多，他當過行政院長，尤其台南市」，謝龍介提到，賴清德在去年曾對台南鄉親說，台南這些立委、市議員，「尻川（屁股台語）有幾根毛」台南市民一清二楚，所以要求立委、市議員向台南市民道歉，因為他聽到太多黑金官商勾結，賴打著反黑金大旗，自己也希望賴辦到底，辦鄭文燦案這個案，自己還是給賴一個讚，但是一定要真正辦下去，雷聲大雨點小，最後辦到「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」，這不是我們要看的。
至於鄭文燦是否要為此辭職下台負責？謝龍介則認為不必呼籲，鄭文燦應該知所進退，也不要為難賴清德。