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詹皇未請假去看Bronny夏聯首秀！稱美國男籃唯一目標就是「奪金」

▲美國男籃在賭城拉斯維展開訓練營首日，39歲的「詹皇」今（7）日也是Bronny在夏季聯賽的首場比賽，不過詹皇拒絕請假去看兒子打球，他直言這個團隊的唯一目標就是金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃在賭城拉斯維展開訓練營首日，39歲的「詹皇」今（7）日也是Bronny在夏季聯賽的首場比賽，不過詹皇拒絕請假去看兒子打球，他直言這個團隊的唯一目標就是金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國男籃在賭城拉斯維展開訓練營首日，39歲的「詹皇」LeBron James身體力行，以球隊領袖身分做出表率，訓練的刻苦程度讓總教練Steve Kerr驚艷。同時，今（7）日也是Bronny在夏季聯賽的首場比賽，不過詹皇拒絕請假去看兒子打球，他直言這個團隊的唯一目標就是在巴黎奧運會上拿下金牌。

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James生涯參加過3屆奧運會，獲得2金1銅，唯一一次季軍是在2004年雅典，2008年北京和2012年倫敦他都率隊摘金，談到這次美國男籃前往巴黎目標，他直言：「我來這裡是為了度過一個美好的夏天，我們的唯一目標就是贏得一枚金牌。」

Bronny夏季聯賽首秀　詹皇關心

今天Bronny在夏季聯賽首秀先發出戰，9投2中攻下4分，James透過手機關心兒子的表現，時不時還發出「這球夠硬」、「這個右手上籃難度很高」的評論，顯然心繫兒子的發揮。

不過他嘴上卻表示，「他打得好壞都無所謂，你不能將加州經典賽和夏聯的數據帶進新賽季。他錯過了上賽季大部分的比賽，所沒達到本應該達到的水準，但我相信他會在日復一日的訓練中變得越來越好，這是唯一重要的事。」

談到Bronny進入到NBA，詹皇以一個父親的身分表達難以言說的情感，直言這對他們家庭來說是夢想成真，父子同隊也一直是他的夢想。「說實話，我們能夠並肩作戰，這件事真的難以用言語表達。這孩子為此付出了很多努力。過去一年裡，他經歷了太多，他在出事（心臟驟停）後不到一年的時間進入NBA。當朋友和家人宣布他的名字時，我們聚在一起，這是一件非常不現實的事，我們一家人仍然無法用語言來表達我們的感受。 」

詹皇自律程度驚艷Kerr

美聯社透露，James本可以請假一天，去看Bronny夏季聯賽首秀，但他要求和其他美國隊球員一起訓練，並且融入團隊中，與隊友們擊掌，建立球隊的化學反應。

James訓練的刻苦和他對自己的自律，驚艷到了美國男籃主帥Steve Kerr，他還去問曾經帶過James的兩位助教Tyronn Lue和Erik Spoelstra：「這樣是常態嗎？」得到的答案都是：「每天，每天都是如此。」

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