詹皇未請假去看Bronny夏聯首秀！稱美國男籃唯一目標就是「奪金」

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Bronny夏季聯賽首秀 詹皇關心
今天Bronny在夏季聯賽首秀先發出戰，9投2中攻下4分，James透過手機關心兒子的表現，時不時還發出「這球夠硬」、「這個右手上籃難度很高」的評論，顯然心繫兒子的發揮。
不過他嘴上卻表示，「他打得好壞都無所謂，你不能將加州經典賽和夏聯的數據帶進新賽季。他錯過了上賽季大部分的比賽，所沒達到本應該達到的水準，但我相信他會在日復一日的訓練中變得越來越好，這是唯一重要的事。」
談到Bronny進入到NBA，詹皇以一個父親的身分表達難以言說的情感，直言這對他們家庭來說是夢想成真，父子同隊也一直是他的夢想。「說實話，我們能夠並肩作戰，這件事真的難以用言語表達。這孩子為此付出了很多努力。過去一年裡，他經歷了太多，他在出事（心臟驟停）後不到一年的時間進入NBA。當朋友和家人宣布他的名字時，我們聚在一起，這是一件非常不現實的事，我們一家人仍然無法用語言來表達我們的感受。 」
詹皇自律程度驚艷Kerr
美聯社透露，James本可以請假一天，去看Bronny夏季聯賽首秀，但他要求和其他美國隊球員一起訓練，並且融入團隊中，與隊友們擊掌，建立球隊的化學反應。
James訓練的刻苦和他對自己的自律，驚艷到了美國男籃主帥Steve Kerr，他還去問曾經帶過James的兩位助教Tyronn Lue和Erik Spoelstra：「這樣是常態嗎？」得到的答案都是：「每天，每天都是如此。」